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黨代表提「韓國瑜條款」防黨員首任公職落跑 國民黨：不宜

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
圖為高雄市前市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄市前市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

國民黨今天舉行全國代表大會，新竹縣黨代表范釗提出黨員首次當選公職任期規定制度化的「韓國瑜條款」，希望黨員首次當選某公職在任者，在首次當選的法定任期期間內，不得代表國民黨參選其他公職，但組發會審查認為，選舉策略上仍應保持彈性，不宜有任期制度化規定。

范釗表示，提案意指必須徹底杜絕黨內任何人或團體，企圖濫用個人魅力及勢力，為謀自身前途罔顧大局，任意拋棄選民託付的公職任期，操控干涉國民黨的選舉策略安排，讓國民黨的前途和命運帶來不可控的破壞與風險。

范釗表示，任期的意義是責任的託付，也是政治人物對選民的承諾，完成任期是對選民最基本的尊重，任何輕易草率改變託付、背離承諾的作法，難被台灣主流民意所認同，尤其首任一屆公職未滿，就參與其他公職選舉，特別被非議，帶職參選妨礙行政職能正常運作之嫌等問題難服眾，個人和所屬政黨的誠信勢必被民眾質疑，也會被對立政黨強烈攻擊。

范釗說，為了防止國民黨重蹈2020年選舉失利的覆轍，保證黨未來選舉的運作順暢穩定，公職人員任期規定制度化是當務之急。

提案內容指出，黨員首次當選某公職在任者，在首次當選該公職的法定任期間內，不得代表國民黨參選其他公職，黨員首次當選某公職中途離任者，在其原首次當選該公職的法定任期期間內，不得代表國民黨參選其他公職。

組發會審查意見指出，各項公職選舉各選區選情複雜程度不一，須以爭取黨當選席次極大化為目標，並考量選情評估、地區特性、有意參選人實力等因素通盤考量，若硬性規定任期制度化，恐造成艱困選舉無黨員參選窘境或並非最有勝選機會黨員參選，降低國民黨當選機會和席次，建議選舉策略仍應保持彈性，不宜有任期制度化規定；會議主席裁示，提案交中央委員會議研處。

圖為國民黨今舉行全代會，圖為黨主席朱立倫致詞。記者曾吉松／攝影
圖為國民黨今舉行全代會，圖為黨主席朱立倫致詞。記者曾吉松／攝影

國民黨 韓國瑜 帶職參選

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