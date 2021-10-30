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口誤反對九二共識 朱立倫：早上多喝咖啡會講更清楚

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫表示，「所以早上要多喝一杯咖啡，講話會更清楚一點」。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫表示，「所以早上要多喝一杯咖啡，講話會更清楚一點」。記者曾吉松／攝影

國民黨今天舉行第21屆全代會，黨主席朱立倫接受央視提問，今天通過的新政綱中將「反對一國兩制」納入，是否會造成和大陸溝通的障礙。朱立倫說，反對台獨、反對「九二共識」是國民黨堅持的主張；朱立倫事後被問到是否口誤，他表示，「所以早上要多喝一杯咖啡，講話會更清楚一點」。

朱立倫回答央視提問時說：「中國國民黨對於所有兩岸政策的立場是延續的，我們一向堅持我們主張的立場，這都是根據我們黨章跟黨綱，反對台獨、反對『九二共識』，更是我們堅持的主張與全民共識」。

國民黨文傳會主委凌濤當下立即意識到朱立倫口誤，在朱離開媒體聯訪後，急忙上台澄清，表示朱立倫想說的是，「反對台獨、反對『一國兩制』」。而在隨後文傳會提供的「逐字稿」，未如實呈現朱立倫「口誤的說法」，而是直接將「反對九二共識」改成「反對一國兩制」。

朱立倫下午在新北受訪被問到早上是否因為累了，所以出現口誤狀況？朱立倫說：「所以早上要多喝一杯咖啡，講話會更清楚一點，我們都知道我們是堅決的反對台獨、反對一國兩制，這是台灣的共識」。

朱立倫 九二共識

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