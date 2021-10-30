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朱立倫口誤「反九二共識」 蘇貞昌：口誤還是心誤要講清楚
立法院厚生會與本報合辦的第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天在圓山大飯店舉行。行政院院長蘇貞昌參與頒獎典禮前接受媒體聯訪。
針對國民黨主席朱立倫說，民進黨說國民黨提出公投就是害台灣，以前綠營在野的時候就是愛台灣；另對於民進黨說，如果反萊豬會影響台灣進入CPTTP，前總統馬英九反駁不會。蘇貞昌說，公投投票要看是什麼事，朱立倫擔任新北市長時就反對核四，現在又要恢復核四，而為何不能恢復核四，朱立倫當時也說得很清楚，就是害台灣。
此外，朱立倫今上午把反對一國兩制，口誤成九二共識，隨後也未及時更正。蘇貞昌指出，朱立倫常常變來變去，如他在新北市反對核四，現在又要重啟核四，而他過去是支持九二共識，但中國國家主席習敬平說，九二共識就是一國兩制、台灣方案，現在朱立倫是不是有變化了，到底有沒有變化，是口誤還是心誤，朱立倫自己要講清楚。
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