張豪澤捲土再戰台南市議員初選 綠營大咖來站台
民進黨台南市第一選區議員參選人張豪澤今天上午在新營區府西路舉行服務處成立茶會，除了是民進黨湧言會推出的人選外，他還是民進黨中央黨部前組織部主任張田黨之子，包括前總統府資政黃崑虎、前台南縣長陳唐山、立委賴惠員、立委王定宇、立委趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文等大咖要角都出席為張豪澤加油力挺。
台南縣老縣長陳唐山稱讚張豪澤樸實努力，與他的父親張田黨先生一樣，都是熱心公益的好人才，陳唐山呼籲鄉親一定要支持張豪澤。陳唐山也批評年底的四大公投都是來亂台灣的，台灣的防疫成績世界都知道，台灣的好，不要被這些公投拖累，希望鄉親們要團結起來一起反對。
前總統府資政黃崑虎雖然已經90歲，仍然親自出席茶會，並且致贈包子和粽子，象徵「包中」為張豪澤加油力挺。台南市立委賴惠員出席盛讚張豪則是值得鄉親信任的好人才，呼籲鄉親要全力支持張豪澤。
除此之外，立委王定宇、立委趙天麟、台北市議員阮昭雄和新北市議員何博文，也為張豪澤加油，同時在蔡英文總統發表「四個不同意，台灣更有力」，為公投案定調後，也向民眾宣講年底公投「四個不同意，台灣更有力」，提高民眾對公投議題的了解，並支持政府的立場。
張豪澤今年46歲，日本北海道大學法學研究所碩士。父親張田黨曾任台南縣民進黨主委，協助民進黨完成台南縣首次政黨輪替，成長在深綠家庭；目前是台灣農權總會會長、蓮心園社會福利慈善事業基金會執行長，張豪澤表示，對家鄉大新營的邊緣化表達出憂心，新營曾是台南縣縣治所在，合併後成了台南的最北陲 ，若有機會進入市議會，他會致力於資源的重新配置，讓家家鄕新營免於邊緣化。他也長期關注農業議題及對弱勢的關懷，上屆初選以0.2％的些微差距未能入選。此次捲土重來有破斧沈舟的決心。
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