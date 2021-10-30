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曾諮詢郝龍斌任副主席被拒絕？ 朱立倫：沒有這狀況

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
被問及曾徵詢前國民黨副主席郝龍斌但被拒絕，國民黨主席朱立倫回應，沒有這樣的情況。記者江婉儀／攝影
被問及曾徵詢前國民黨副主席郝龍斌但被拒絕，國民黨主席朱立倫回應，沒有這樣的情況。記者江婉儀／攝影

國民黨主席朱立倫公布3名新任副主席，包括嘉義市長黃敏惠、陸委會前主委夏立言、中央委員連勝文。被問及曾徵詢前國民黨副主席郝龍斌但被拒絕，朱立倫說，沒有這樣的情況，不用去談這些，黨的工作本來就是大家一起努力，將來或許有更多的同志，為大家一起服務。

朱立倫表示，黨內有很多優秀的人才，但是現階段可能會覺得是黃敏惠，她是資深的縣市長，也擔任過副主席，對黨務嫻熟，也是受人敬重的女性同志；夏立言不管在國防、外交、兩岸，他的專業都受到國際、國人的肯定，推動重返國際、兩岸關係很重要的角色，連勝文則是長期在青年領域、黨務上面有所貢獻，希望他也一起努力。

針對侯友宜說會看全代會轉播，朱立倫表示，上禮拜跟侯友宜針對黨務工作討論很多，包含國民黨的發展，侯友宜近期在總質詢很累很辛苦，他們兩個都當過市長很清楚，透過直播、線上的方式，也有好幾位縣市長都在跑行程，都是透過視訊、網路、直播來參與全代會。

另新北市經發局今天舉辦 「2021府中搞什麼鬼」變裝遊行，周邊道路從30日凌晨2時管制至31日凌晨1時，朱立倫表示，這個活動是他之前擔任市長、侯友宜擔任副市長時期，推動的重大活動，今天有這樣的活動很開心，他很想去參加，可是等一下還要趕其他場合。

國民黨各黨部原本安排藍營執政縣市首長出席全代會直播連線，但相關人士指出，昨天臨時通知，今天黨代表大會原定在上午9點30分的縣市長連線因故取消，加上侯友宜更改行程出席其他活動，但仍歡迎黨員出席黨代表大會，新北黨部則改由副市長謝政達代表出席。

朱立倫 侯友宜 國民黨

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