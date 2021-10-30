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影／被問柯市長砲基捷騙局 林佳龍到基隆這樣回應

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
交通部前部長林佳龍(中)今到基隆由巿長林右昌(右)及立委蔡適應(左)陪同參拜天顯宮。圖／立委蔡適應提供
交通部前部長林佳龍(中)今到基隆由巿長林右昌(右)及立委蔡適應(左)陪同參拜天顯宮。圖／立委蔡適應提供

去年主持基隆捷運四長會議的交通部前部長林佳龍，今天由基隆市長林右昌陪同到基隆天顯宫參拜後，中午一起到和平島吃海鮮，被記者直擊，林佳龍吃完飯後，記者上前詢問，台北市長柯文哲一再砲轟基隆捷運是騙局有何看法，林佳龍回「來拜訪一些朋友，好」，不願多談，隨即離開。林右昌也表示，不要再說了。

光合基金會發起人、交通部前部長林佳龍今天上午來到基隆，立委蔡適應和市長林右昌、市議員張顥瀚等陪同，前往基隆天顯宮參拜，天顯宮主委張朝明、基隆市世界華人工商婦女企管協會長劉美德及所有理監事、工作人員都相迎，並一起合照。

市長和蔡適應解說基隆港區這幾年的變化，期盼明年許多工程和改善計畫完成後，讓全台灣看見基隆的新亮點。

交通部前部長陳建宇針對基隆捷運議題質疑是「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，曝5大難題，希望讓交通回歸交通，建議立即強化台鐵捷運化功能。林右昌今天對此沒有回應，發言人表示，市長不會再對捷運個別發言，在議會已經完整論述。

林右昌日前在市議會施政報告表示，基隆捷運的建設講了2、30年，在他任內的推動有幾個重大進展，首先以前是基隆地方自己規畫推動變中央部會交通部規畫推動；第二從一開始輕運量系統透過中央整合協調，升級中運量系統；第三從過去基隆市單獨推動，現在新北市、基隆市合作整併來推動，汐東線和基隆捷運整合；第四對基隆市最困難經費的問題，過去在談基隆捷運基隆市至少要出200億元，現在中央全額支持，這是他任內歷史性的進展。

在交通部推動基隆捷運的構想本來就是分兩階段，南港到八堵先行，八堵到基隆後擴，完全不影響到基隆捷運的推動。

交通部前部長林佳龍(中)今到基隆由巿長林右昌(右)及立委蔡適應(左)陪同參拜天顯宮。記者游明煌／攝影
交通部前部長林佳龍(中)今到基隆由巿長林右昌(右)及立委蔡適應(左)陪同參拜天顯宮。記者游明煌／攝影
交通部前部長林佳龍(中)今到基隆由巿長林右昌(右)及立委蔡適應(左)陪同參拜天顯宮。記者游明煌／攝影
交通部前部長林佳龍(中)今到基隆由巿長林右昌(右)及立委蔡適應(左)陪同參拜天顯宮。記者游明煌／攝影

基隆捷運 交通部 林右昌

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