民進黨湧言會擴版圖 台南3議員參選人服務處今成立

民進黨湧言會積極擴張政治版圖，明年將投入台南市議員選戰，第1選區大新營區議員參選人張豪澤、第3選區麻豆區參選人李開通、第8選區中西及北區參選人林建男今天率先成立服務處，展現決心。湧言會召集人、南市立委王定宇表示，服務處成立是配合公投「4個不同意、台灣更有力」行動，未來台南不只3人會投入初選。

今天3人服務處成立，立委王定宇、趙天麟以及雙北市議員何博文、阮昭雄都到場力挺，高喊「凍蒜！」中西區、北區參選人林建南為王定宇服務處副主任，協助選民服務多年，他說，從小就在舊城區長大，希望能為老城區注入新風貌，給孩童一個友善的成長空間，讓市民有安全、宜居的環境。

王定宇表示，3名湧言會成員、議員參選人今天成立服務處，其實是配合12月公投宣達團，配合公投「4個不同意、台灣更有力」行動，湧言會在台南布局不只3人，都要求他們先把公投當作初選打，再來想自己的初選，後續動作大概都與公投有關係。

王定宇透露，未來會有更多參選人投入明年初選，目前有多人在「面試」中，其中還有曾經擔任台南市政府局長的「神秘人物」，之後將公布。