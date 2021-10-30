黃敏惠任國民黨副主席：承擔責任、團結爭取年輕人認同

中國國民黨主席朱立倫今天在第21屆第一次全國代表大會公布副主席人事案，任命中央委員連勝文、嘉義市長黃敏惠、前陸委會主委夏立言為國民黨副主席；黃敏惠中午接受記者訪談時表示，艱困時刻要承擔責任，國民黨必須讓人民更團結，發揚正派力量，並爭取更多年輕朋友認同。

黃敏惠表示，在這最艱困時期應該承擔責任，將協助主席團結全黨、反映民意，讓黨能夠接地氣、符合人民期待，這是艱困的責任，但國民黨必須讓台灣人民更團結，讓正派善良的力量發揚出來。

黃敏惠說，明年選舉對於各政黨都是大考驗，一定是一場艱困選戰， 國民黨資源不足「 要人沒人、要資源沒資源」，唯一做法就是凝聚民心，用最努力的作為、爭取民眾認同、爭取更多年輕朋友認同。

「要讓年輕人有機會！」她說，國民黨會多給年輕人機會、聽年輕人的心聲，年輕朋友是一股重要力量，有他們自己的想法，國民黨一定會朝這方向努力，尤其國民黨在中南部本來就相當艱困，她現在想到的就是「承擔責任丶跟大家一起做些事！」

黃敏惠說，另年底公投推動要依黨中央規畫，重點是重視民意，因為主權在民，我們當然要鼓勵大家投票，但她目前的重點還是放在地方經營、拚市政。