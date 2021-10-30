329前完成修憲公告程序 游錫堃：修憲工程時間已相當急迫

立法院本會期將啟動修憲工程，台灣民眾黨今天舉辦的「修憲民主論壇」立法院游錫堃院長受邀出席，以「國家正常化現況與未來」為題進行演說。他說，立法院已成立修憲委員會啟動修憲工程，朝野全部修憲案目前共有58個提案，其中有部分提案需進行多次協商。為達到憲法規定的修憲門檻，時程上需要在2022年3月29日前完成修憲案公告程序，才能合併2022年9合1地方大選舉行，修憲工程時間已相當急迫。

台灣民眾黨所舉辦的「修憲民主論壇」，現場貴賓包含立法委員邱臣遠、張其祿、賴香伶等人共同與會。

游錫堃以「國家正常化現況與未來」為題進行演說，他說，1921年發起的台灣議會設置請願運動今年滿100周年，百年來許多先賢在各時期爭取台灣設置議會、組黨，奠定現今民主自由基礎，實屬不易。台灣人有一句諺語「出頭天」，「出頭天」概念從早期「出明君」、到「組黨」、「台灣人當總統」到「政黨輪替」，我們發現「正常國家」才是出頭天。

他表示，台灣的國家正常化腳步從未停歇，從2007年民進黨的「正常國家決議文」開始，到現在「正常國家」已漸成全民願景。這幾年努力之下，對內積極進行轉型正義、處理不當黨產等，對外爭取以台灣之名參與國際，如駐美代表處正名、立陶宛將以台灣之名設處、近日歐洲議會高票通過「第一份台灣關係決議」明示歐盟必須保護台灣民主、建議歐盟駐台機構改名等，在在顯示我國與世界民主自由國家相互交流，實質關係大幅提升。

游錫堃進一步指出，近年台美關係越來越好，美國漸以實質國家對待台灣，如美國國務卿蓬佩奧恭賀蔡英文就職以「總統」稱呼、布林肯於眾議院聽證會公開稱呼台灣是「國家」等，另外美國在今年4月9日公布「對台交往準則」允許官員常態性交往，美國總統拜登也說，「若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣」。說明美國漸漸把台灣當作實質國家來對待，這是一個很好的發展。

游錫堃說，2018年起他即倡議「台美建交」，2020年立法院更通過「台美復交」決議案，顯見朝野已形成共識。美國眾議院共和黨領袖麥考爾也說「對中國最嚴厲的懲罰措施，就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性」、眾議員帝芬尼、裴利提出有關「美台建交」的共同決議案，呼籲美國總統廢除過時的「一中政策」等，亦顯示美國國會許多議員呼籲台美建交，在行動上支持台灣。

游錫堃表示，立法院已成立修憲委員會啟動修憲工程，朝野全部修憲案目前共有58個提案，其中有部分提案需進行多次協商。為達到憲法規定的修憲門檻，時程上需要在2022年3月29日前完成修憲案公告程序，才能合併2022年9合1地方大選舉行，修憲工程時間已相當急迫。

游錫堃表示，要達成國家正常化的目標，需要持續壯大台灣，穩健地推動正名、憲改與入聯，積極推動台美建交，盼社會各界持續共同支持，讓台灣往正常國家邁進。