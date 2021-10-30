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反擊綠色執政追查黨產毀憲亂政 國民黨：研議再提釋憲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
黃健庭指出，將就黨產條例的正當程序、權力分立、規範實踐等議題辦理研討會，研議再提釋憲，反擊綠色執政毀憲亂政的不當，甚至不法行為。本報資料照片
黃健庭指出，將就黨產條例的正當程序、權力分立、規範實踐等議題辦理研討會，研議再提釋憲，反擊綠色執政毀憲亂政的不當，甚至不法行為。本報資料照片

民進黨政府重新執政以後，國民黨黨產在遭清查。黨秘書長黃健庭上午在全代會上黨務報告時指出，將就黨產條例的正當程序、權力分立、規範實踐等議題辦理研討會，研議再提釋憲，反擊綠色執政毀憲亂政的不當，甚至不法行為。

黃健庭表示，國民黨過去全代會已確立「護憲、護法、不護產」的黨產處分原則，除依政黨法保留的財產外，其餘黨產優先清償債務（含資深黨工法定退休金）後，其餘全數捐作公益使用，並以此原則與不當黨產委員會5次行政協商。

黃健庭批評，黨產會以追討「不當黨產」名義政治追殺國民黨，堅持將中投與新裕台收歸國有，還要繳沒國民黨所有黨史文件，粗暴蠻橫、抄家式要求，還屢次追裁鉅額處分，導致國民黨與黨產會協商破局，讓黨被迫提訴訟救濟與釋憲。

黃健庭說，大法官釋字第793號解釋，認定不當黨產條例部分合憲，但從不分大法官不同意見書與學者專家各方法律見解，該項解釋仍未能徹底解決黨產條例是否合憲的根本爭議。

黨產會 國民黨 黃健庭

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