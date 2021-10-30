嗆侯友宜反遭起底沒當兵 何博文提自己曾差點命都不保

新北市議員何博文因共機繞台一事與侯友宜對嗆，並遭網友起底原來沒當過兵，他今在臉書說明，自己過去曾患先天性心臟病，差點命都不保，也因此體檢都被驗退，讓雙親難過自責不已，他本不想提起這段難過回憶，但在侯友宜刻意挑動下，自己不得不向外界說明；他同時反問，侯友宜身為市長及各界關注的政治領袖，面對共機擾台及核四公投議題還要閃躲多久？

何博文日前在議會質詢時，要求侯友宜針對共軍擾台一事表態，卻遭到侯友宜反嗆，隨後便有網友起底何博文原來沒當過兵，引發網路熱議。何博文今在臉書放上胸前20公分的傷疤，並向外界說明自己沒當兵的原因。

何博文說明，自己曾罹患俗稱Blue Baby的先天性心臟病，所以在小時候做過心臟手術，而兵役體檢、複檢也都因此被退，「但我不是逃兵，也始終坦坦蕩蕩」。

何博文提到，雙親在他小時候忙於生計，沒能及時發現心臟問題，導致青少年時出現嚴重氣喘、藍指甲，甚至昏厥，合併出現初期肺高壓現象，也許再晚一點「命都不保」。

在大約三十多年前，他動了大刀，在鬼門關前繞一回，胸前也因此留下約20公分的疤，雙親為此非常自責，暗夜裡不知留下多少眼淚，且當時還沒健保，醫藥費對家中來說也是沈重負擔，讓他難過不已，只想快好起來不讓父母擔心。

何博文強調，年近80歲的母親現在想到這段還內疚不已，本不想提起，但在侯友宜答詢時刻意挑動下，這幾天有許多人對他極盡人身攻擊、冷嘲熱諷，甚至有如車輪戰般打電話至服務處痛罵及質疑，不曉得這群人聽到他「這樣清楚的回答」是否滿意？

何博文批評，侯友宜不要繼續鼓動徒眾歧視沒當兵的人，很多沒當兵的人，不是都如國民黨的部分權貴，背後可能也有很多無奈、痛心的人生故事，他們的心也正在淌血；他也相信，每位國民在不同崗位上為國家盡力都值得敬佩，不是只有拿刀拿槍才叫勇敢。

何博文嗆聲，侯友宜丟給他的試卷很殘酷、很私人，手段也非常低級、暗黑。但他即使再痛，依然選擇勇敢面對答題，但民眾給侯友宜的試卷呢？身為新北市長對核四公投還要迴避多久？身為各界關注的的政治領袖，對共機擾台又還要閃躲多久？