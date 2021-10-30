罷免林昶佐？柯文哲：人家以前有幫過我們忙

台北市長柯文哲上午參加「鬧熱關渡節」活動時受訪，針對立委林昶佐罷免案，外界認為關鍵是柯文哲，柯若表態林昶佐就比較危險？柯文哲說，「人家以前有幫過我們忙，還是要跟人家說謝謝」，且對於目前台灣的仇恨動員式的罷免，「我個人表達不太喜歡」。

柯文哲說，以前台灣選舉很多，每年都在選舉，後面慢慢經過整理，兩年選一次，一次是地方選舉、一次中央，政策就比較有順序在進行，現在突然罷免開始流行，選舉還多一罷免，罷免還要補選，這很清楚，不管罷免、補選，都是政黨在仇恨動員，他個人對這現象不是很喜歡，基本上對政黨在後面驅動的罷免案，從去年開始就愈看愈不喜歡。

對於林昶佐在市長選舉時有幫忙過？柯文哲想了一下說，他發現醫生都不太適合從政，醫生是救人，不是在害人。媒體追問現在有沒有接觸過？柯說，沒有啦，每個人有每個人的立場，「但是人家以前有幫過我們忙，還是要跟人家說謝謝。」媒體問柯，林昶佐有幫忙到？柯文哲說，2018年有，至於是否林有來拜託？柯文哲說，他不用來拜託啦。

媒體問柯，林昶佐因為環南市場那件事開始被罷免，還是會幫他？柯文哲說，還是那句話，對於目前台灣的仇恨動員式的罷免，他個人表達不太喜歡。

柯說，其實公投也是一樣，公投是要討論的，不是2選1，他就表明，個人不贊成核四，可是核合不蓋，後面的配套措施要講清楚，他後來發現，大家都不講後面的配套，每天都在動員，實在受不了。