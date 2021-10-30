國民黨常委質疑空白授權主席指定常委 在野任百人沒用

國民黨全代會今天上午通過黨章修正案，將原本4席縣市長指定中常委與5席政務官指定中常委規定刪除，改為由黨主席指定「本黨同志」出任。有中常委質疑，這樣的黨章修正案，形同「空白授權」主席指定中常委，擴權介入常會決策。

不過有中常委也說，國民黨中常會運作上，常委多會尊重主席意見，主席有沒有透過指定中常委掌握常會表決席次，無關宏旨；而且只要國民黨沒有重返執政，「黨主席就沒有政治能量」，有權力指定100個中常委也沒用。

國民黨黨章第22條原有關指定中常委規定，「指定常務委員6人至11人，由主席指定本黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任；中央執政時另由主席指定黨籍政務官5人」。

修正後黨章第22條有關指定中常委規定，改為「指定常務委員6人至11人，由主席指定本黨同志、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任」。

令人詬病的是，國民黨縣市長指定中常委的黨章規定，前主席江啟臣時代，將5人改為4人，但黨部官網至今仍是前主席吳敦義時代通過的，「指定常務委員7人至12人，由主席指定本黨籍縣市長5人」等「過期」條文。

如今江啟臣已卸任月餘，國民黨現有縣市長指定中常委也依然為實質5席，黨部官網上，甚至已去職的高雄市前市長韓國瑜還在縣市長指定中常委名單中，資訊更新落後，去年黨章修正如同虛晃一招。