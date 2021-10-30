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刪Q後民進黨「驚醒」整隊 府院黨定調正面迎戰

影／未出席全代會 侯友宜：一定關心、盡黨員責任

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨上午舉行第21屆第1次全國代表大會，新北市長侯友宜則是前往視察土城亞洲路拓寬狀況，未出席全代會。記者江婉儀／攝影
國民黨上午舉行第21屆第1次全國代表大會，新北市長侯友宜則是前往視察土城亞洲路拓寬狀況，未出席全代會。記者江婉儀／攝影

國民黨上午舉行第21屆第1次全國代表大會，新北市長侯友宜則是前往視察土城亞洲路拓寬狀況，未出席全代會。侯友宜表示，最近剛好碰上總質詢，所以周六周日的活動排滿，因全代會採取線上模式，可以透過線上或是電視平台看到內容，他一定表示關心，會盡黨員的責任，但是最重要的是把市政工作做好。

新任黨主席朱立倫稍早已宣誓就職，下午也會到國民黨新北黨部，被問及是否也會出席全代會，侯友宜說，下午碰上萬聖節活動，他也要帶動府中商圈的經濟復甦，要把振興經濟跟民眾活動安全做好，不會出席。

四大公投將在12月18日投開票，朱立倫也說，接下來面對公投、2022選舉都要勝利。對此，侯友宜表示，他尊重民意選擇，公投就是民意展現，尊重民意結果。

侯友宜 公投

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