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民進黨首公投說明會桃園登場！上百群眾參加宛如造勢

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，桃園市長鄭文燦致詞。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，桃園市長鄭文燦致詞。 記者朱冠諭／攝影

4大公投案12月18日將進行投票，民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦以及桃園地區的黨公職將上陣宣講。現場聚集上百群眾，場面浩大、氣氛熱烈宛如選舉造勢活動。

民進黨公投說明會今天上午10點正式開始，上午9點左右現場已有數百位支持者魚貫而入，所有人都需經過高規格安檢才能入場，除了維安需求安檢門、檢查包包外，還需要經過消毒測溫通道。

行政院長蘇貞昌10點50分上台致詞前，民進黨先播放長達6分半的影片，闡述民進黨政府政績外，也重申「增加燃氣、大減空污、加乘綠能、去除核能」的能源政策目標。

蘇貞昌致詞時再次拿出撞球桿在大螢幕講解，強調民進黨政府政績，並批評國民黨從裡到外只會亂，還要亂台灣，讓現場民眾掀起陣陣笑聲，群眾對蘇的說明也頻頻拍手叫好。

民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，現場播放影片重申民進黨政績。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，現場播放影片重申民進黨政績。 記者朱冠諭／攝影
行政院長蘇貞昌拿出撞球桿說明政績。記者朱冠諭／攝影
行政院長蘇貞昌拿出撞球桿說明政績。記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，現場聚集上百群眾，安檢嚴格。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，現場聚集上百群眾，安檢嚴格。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，民進黨秘書長林錫耀致詞。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，民進黨秘書長林錫耀致詞。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，現場聚集上百群眾，場面浩大、氣氛熱烈宛如造勢。 記者朱冠諭／攝影
民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場今日在桃園區三民運動公園登場，現場聚集上百群眾，場面浩大、氣氛熱烈宛如造勢。 記者朱冠諭／攝影

民進黨 桃園 蘇貞昌

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