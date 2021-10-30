批珍愛藻礁阻擋能源轉型 鄭文燦：台灣會被綁架空轉

民進黨首場公投說明會今在桃園市登場，桃園市長鄭文燦上午10點半抵達會場，鄭提出綠能、能源轉型重要性，表示重啟核四「是來亂的」，大潭電廠三接案從國民黨規畫大潭海岸232公頃，民進黨減低到23公頃還離岸，如有人拿「珍愛藻礁」名義阻擋能源轉型，會讓台灣被架空、綁架。

鄭文燦表示，指揮中心宣布演講可脫下口罩，他今示範脫下口罩，非核減煤炭讓台灣可以能源轉型，這是好不容易形成的共識，沒有核災、核廢料威脅，但重啟核四不可能，需天價成本也無供應商，重啟「是來亂的」，必須增加綠能、天然氣發電，讓能源轉型要堅定走下去。

鄭文燦說，桃園有227萬人口、80萬個家庭及1萬2000家工廠，用掉全台百分之13的電，因北部供電吃緊，大潭電廠6個機組要變9個，他和經濟部、環保署要求，未來9個機組排碳量要比6個再降低。

他說，有電廠沒天然氣是藻礁問題的根源，他當市長初期，中央是馬英九當總統，桃園6立委沒有民進黨，當時通過中油三接，要用232公頃大潭海岸，他跟經濟部講要通過環評，蔡英文上任後，經濟部、中油把岸上接收改為離岸接收，用的土地剩下23公頃，再往外海推455公尺。

鄭文燦表示，他們把國民黨前面規畫232公頃縮小再推倒外海，國民黨現在反要求，要以保護藻礁為名取消三接，把台灣困難、沒有電，空轉，當成公投主題。為兼顧環保用電，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌用最大力量和桃園市政府保護藻礁，提出離岸接收，呼籲這案要投不同意票。

鄭還說，他任內成立海岸管理處，投入8億元，把46公里海岸保護好，讓竹圍永安漁港改造變身，還有四個保護區，要把大潭藻礁和觀新藻礁一樣保護好；另拆除占用魚塭復育許厝港，草漯沙丘還有美麗海岸沙漠，新屋石滬群有11做石滬率續修復。

鄭文燦說，如果有人用珍愛藻礁這名義阻擋能源轉型，會讓台灣被綁架、空轉，桃園成立16個海岸志工隊，環保艦隊等1000人，這才是有珍愛藻礁、保育海岸。

另外，近年來蔡英文努力，美中貿易鏈供應鏈重組，台商回台首選桃園投資2600多億，站了5分之一，預定創造1萬6000工作機會，回來投資要電，蓋工廠、人口，住宅增加都要電，呼籲大家不要被錯誤假訊息誤導，蓋了同意票就是害了台灣。