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挺核四公投 黃健庭：支持乾淨能源杜絕煤電害國民生命

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
秘書長黃健庭（中）說，國民黨支持4項公投，並非刻意站到政府對立面，而是為國人顧健康、為台灣顧環境，不容猶豫的正當選擇。本報資料照片
秘書長黃健庭（中）說，國民黨支持4項公投，並非刻意站到政府對立面，而是為國人顧健康、為台灣顧環境，不容猶豫的正當選擇。本報資料照片

國民黨今開全代會，配合主席朱立倫宣示年底公投戰宣傳起跑，黨秘書長黃健庭黨務報告時，也呼籲1218全民用公投對無良政府的粗暴決策進行不信任投票，讓這個政府感受到人民怒火，收回逆反民意的決策，撤換殘民以逞的政務官。

黃健庭表示，國民黨反對「萊豬」進口，確保國人健康與食安；支持安全使用乾淨能源，杜絕煤電危害國民生命；要求公投不應與大選脫鉤，還給國人完整公民複決權；珍愛大自然賜予的藻礁，堅決保育台灣家園土地。

黃健庭說，國民黨支持4項公投，並非刻意站到政府對立面，而是為國人顧健康、為台灣顧環境，不容猶豫的正當選擇。

黃健庭上午也宣布未來將成立青年小中常會，參與黨務決策；還將恢復成立民調中心以更精確掌握輿論與社會脈動，讓黨決策到位；新任黨代表與中央委員也將新增新住民保障名額，全力擴大社會參與。

此外，黃健庭還表示，因應網路時代來臨，每個人都是傳播者與被傳播者，響應黨總理孫中山「人人要宣傳」遺訓，未來將推動「人人都是自媒體」，讓黨的文宣做到即時回應、海量廣播。

黃健庭 公投 國民黨

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