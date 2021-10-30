國民黨團全代會報告：將配合黨中央 全力備戰2022大選

國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，國民黨團是目前國民黨爭取民心的最重要發聲管道和舞台，一定會善盡在野職責，強力監督政府的施政，會對預算嚴格把關，黨團成員團結一致，配合黨中央，全力備戰即將到來的2022縣市長大選。

國民黨上午舉行第21屆第1次全國代表大會，新任黨主席朱立倫正式宣誓就職。費鴻泰在全代會上報告立法院黨團工作報告。

費鴻泰說，這屆立院黨團成員共38人，第3及4會期黨團幹部經選舉由他擔任總召兼政策會執行長，國民黨立委鄭麗文、陳玉珍分別擔任書記長，萬美玲為首席副書記長。

費鴻泰在報告中指出，為了強化黨團運作，政策委員會會同智庫，針對明年度中央政府總預算案、今年度和明年度的國營事業預算案、軍購特別預算等重大預算及法案，研擬對策或黨版，嚴格把關監督，為人民看緊荷包，全力備戰2022年縣市長大選，厚植國民黨重返執政的基礎。

報告指出，立法院朝野黨團協商制度是依據「立法院職權行使法」規定，協商機制最重要在於提升議事效率及尊重少數黨，立法院院長主持協商理當保持中立、尊重少數黨，但現在協商制度流於形式，以民進黨團意見馬首是瞻，未能嚴守議事中立，甚至曲解相關議事規則，對於民進黨亟欲通過的爭議法案，往往只是形式上召開協商，對於國民黨團意見極少採納，常於各黨團發言完畢後，就以各黨團意見未獲共識為由，強行於院會表決處理。黨團對於民進黨這種不尊重少數黨、多數霸凌少數的做法深不以為然，必要時採取議事杯葛，甚至霸占主席台等抗爭作為，以凸顯國民黨政策主張及堅持與人民站在一起的立場。

報告指出，國民黨歷經民進黨鋪天蓋地的政治打壓和追殺，仍堅持善盡在野黨監督職責，捍衛民眾權益，抨擊執政黨各項倒行逆施政策，揭發民進黨的各項政治詐騙及貪贓枉法的行徑，未來黨團成員更應加強團結，妥謀因應對策，確實掌握主流民意，提升國民黨在人民心中的形象。