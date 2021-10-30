朱立倫：中共和民進黨若想傷害中華民國 我會堅定反對

國民黨上午舉行第21屆第1次全國代表大會，新任黨主席朱立倫正式宣誓就職。致詞時重申「四個捍衛」，強調國民黨堅持中華民國民主自由的決心不會有任何改變，「不管今天是對岸中共，還是民進黨執政當局，任何人想要傷害中華民國，想要破壞民主自由、破壞憲法」，國民黨一定堅定維護、反對任何破壞。

朱立倫表示，強領導不是他個人的問題，要與智庫、國民黨團三合一，和地方結合在一起才能強化領導。國民黨最重要的任務就是贏得選舉，接下來要面對公投案、2022挑戰，每一項都要勝選。尤其明年底的選舉是2024重返執政的重要前哨戰，盼大家能一起來努力。

朱立倫表示，由國民黨智庫結合民間智庫的力量成為藍軍大智庫，推出好的政策，很快地變成一個「影子內閣」，做好重返執政的準備工作，2024推出最強候選人，全黨團結爭取勝選。

朱立倫也再度提及「同舟計畫」，他表示，國民黨有千千萬萬個支持者還沒回到這個家庭，同舟計畫讓他們回到這個家庭來，也希望藉由回復中山獎學金、設立孫運璿獎學金吸引年輕人加入國民黨。

朱立倫說，國民黨對於民主憲政的確保，不會有任何鬆懈，不管今天是對岸中共，還是民進黨執政當局，任何人想要傷害中華民國，想要破壞民主自由、破壞憲法，國民黨一定堅定維護、反對任何破壞，對於堅持中華民國民主自由的決心不會有任何改變。

朱立倫重申四個捍衛，包括捍衛中華民國憲法，捍衛中華民國民主自由的立國精神，捍衛台灣2300萬民眾的安全，和平和繁榮，捍衛中華民國歷史事實和尊嚴。