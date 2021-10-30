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朱立倫宣布國民黨3副主席 連勝文、黃敏惠和夏立言

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
朱立倫公布3名新任副主席，包括嘉義市長黃敏惠、陸委會前主委夏立言、中央委員連勝文。記者曾吉松／攝影
朱立倫公布3名新任副主席，包括嘉義市長黃敏惠、陸委會前主委夏立言、中央委員連勝文。記者曾吉松／攝影

國民黨副主席懸缺1年8個月，今天舉行第21屆全國黨代表大會，黨主席朱立倫公布3名新任副主席，包括嘉義市長黃敏惠、陸委會前主委夏立言、中央委員連勝文

夏立言（左）、黃敏惠（右）。圖／嘉義市政府提供
夏立言（左）、黃敏惠（右）。圖／嘉義市政府提供

朱立倫主席今日於全代會中提出黃敏惠、夏立言、連勝文3名副主席提名人選，經全代會通過同意任命案。全代會隨後也通過追認中央委員會秘書長黃健庭人事案。

連勝文（前排左）、朱立倫（前排右）。本報資料照片
連勝文（前排左）、朱立倫（前排右）。本報資料照片

黃敏惠曾任國大代表、立法委員、嘉義市長、國民黨副主席、代理主席，現任嘉義市長；夏立言曾任駐印度、駐印尼大使、外交部政務次長、國防部副部長、陸委會主委，現任對外關係協會會長、國民黨中央評議委員；連勝文曾任悠遊卡公司董事長、國民黨中央常務委員、智庫副董事長，現任青年發展基金會董事長、國民黨中央委員。

連勝文 朱立倫 夏立言

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