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宣示1218公投宣傳起跑 朱立倫：與政黨對決完全無關

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
朱立倫上午受訪表示，這場公投與政黨對決完全無關，是全民表達民生議題，希望1218全民都站出來投票。記者曾吉松／攝影
朱立倫上午受訪表示，這場公投與政黨對決完全無關，是全民表達民生議題，希望1218全民都站出來投票。記者曾吉松／攝影

國民黨今舉行全代會，並正式宣布年底1218公投案宣傳起跑。國民黨主席朱立倫上午受訪表示，這場公投與政黨對決完全無關，是全民表達民生議題，希望1218全民都站出來投票，「公投大家挺，台灣謝謝你」。

朱立倫也向民進黨喊話表示，公投是人民的權力，也是過去民進黨與國民黨大家一起推動，應該以歡喜的心，讓全民對不同的公投主題表達自己的想法與意見。

朱立倫說，這次4項公投，關於反萊豬的食安議題與公投與大選合併舉辦等兩項由國民黨提出：關於護藻礁的環保議題，以及有關於核四的能源議題等兩項公投，是民間團體提出來，不管哪一項，都是民眾表達意見機會。

對於民進黨政府呼籲全民否決4項公投，朱立倫說，過去民進黨在野的時候，提出公投叫做愛台灣，執政後只要與他有不同意見，就變成害台灣，難道所有公民團體、在野政黨與民進黨不同意見，就是錯的嗎？

朱立倫說，蔡英文總統過去長期主張永保藻礁，或民進黨長期呼籲公投與大選結合捍衛公民權，過去強力反對萊客多巴胺的食安議題，民進黨有太多雙標，不能民進黨在野提公投是愛台灣，執政後其他在野陣營提公投就是害台灣。

朱立倫上午受訪時也重申兩岸主張，他表示，國民黨對於兩岸政策立場是延續的，根據黨章與黨綱，反對台獨與一中各表。

國民黨今舉辦全代會，並正式宣布年底1218公投案宣傳起跑。主席朱立倫上午受訪表示，這場公投與政黨對決完全無關，是全民表達民生議題，希望1218全民都站出來投票，「公投大家挺，台灣謝謝你」。記者周志豪／攝影
國民黨今舉辦全代會，並正式宣布年底1218公投案宣傳起跑。主席朱立倫上午受訪表示，這場公投與政黨對決完全無關，是全民表達民生議題，希望1218全民都站出來投票，「公投大家挺，台灣謝謝你」。記者周志豪／攝影

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