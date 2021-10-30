4項公投不信任投票 國民黨：宣傳以反萊豬兩公投為主

國民黨今舉辦全代會，將宣示年底1218公投案宣傳起跑。但主席朱立倫宣示將4項公投列為對民進黨政府不信任投票，其中的重啟核四公投，卻引發綠營針對性攻擊，就連黨內都有雜音。黨中央定調，未來將以宣傳黨推動的兩公投為主軸。

國民黨文傳會主委凌濤表示，未來黨整個宣傳戰略上，還是會以主推國民黨主提的反萊豬與公投綁大選兩公投案為主，公民團體所提的護藻礁與重啟核四公投，國民黨就是扮演協助角色，尊重公民團體有自己的角度與主張。

相較於民進黨主張4個公投案都否決，民眾黨定調兩好兩壞，凌濤說，未來國民黨基調就是鼓勵公民團體表達訴求，跟人民站在一起，宣傳上不會有類似幾好幾壞主張，會希望大家踴躍投下公投票，黨團與黨中央立場會一致。

對朱立倫主張「不信任投票」說法，凌濤說，這與黨中央以自提兩公投案為宣傳主軸並不衝突；所有的公投案都是衝著民進黨政府施政無方而來，不信任投票的論述是針對「公投」本身，都投贊成當然就是對民進黨政府政策投不信任投票。

凌濤說，今天全代會上會有一個公投誓師的橋段，宣示自此全黨一起打拚讓公投案過關，以國民黨自己反萊豬與公投綁大選兩提案為主，至於公民團體的提案護藻礁與重啟核四公投，國民黨會是協助的角色。