軍公教加薪4% 孫大千：蘇貞昌在意軍公教待遇還選票？

針對行政院公布軍公教加薪4%方案，前立委孫大千在臉書表示，這只是再一次的證明，民進黨的眼中只有選票，沒有人民。只有在面臨選舉的時刻，才會又想到軍公教的存在。

孫大千表示，如果民進黨真的這麼在乎軍公教，當時為什麼要狠心大砍軍公教的退休年金？為什麼綠營政客在年改過程中還要羞辱汙名軍公教？為什麼要政府中增設一大堆政治任命的職位，扼殺了體制內文官的升遷機會？

孫大千表示，民進黨政府才剛剛拍板定案，2022年基本工資調漲5.21%，為什麼軍公教的調薪只有4%？這算是一種施捨嗎？

孫大千說，國民黨當然不反對為軍公教調薪，但是反對的是民進黨自以為用施捨式的調薪，就可以收買軍公教的人心，這才是徹底的踐踏了軍公教的尊嚴。行政院長蘇貞昌眼中看到的究竟是軍公教的待遇，還是軍公教的選票？