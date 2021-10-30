軍公教加薪4% 孫大千：蘇貞昌在意軍公教待遇還選票？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評民進黨眼中只有選票沒有人民。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評民進黨眼中只有選票沒有人民。圖／取自孫大千臉書

針對行政院公布軍公教加薪4%方案，前立委孫大千在臉書表示，這只是再一次的證明，民進黨的眼中只有選票，沒有人民。只有在面臨選舉的時刻，才會又想到軍公教的存在。

孫大千表示，如果民進黨真的這麼在乎軍公教，當時為什麼要狠心大砍軍公教的退休年金？為什麼綠營政客在年改過程中還要羞辱汙名軍公教？為什麼要政府中增設一大堆政治任命的職位，扼殺了體制內文官的升遷機會？

孫大千表示，民進黨政府才剛剛拍板定案，2022年基本工資調漲5.21%，為什麼軍公教的調薪只有4%？這算是一種施捨嗎？

孫大千說，國民黨當然不反對為軍公教調薪，但是反對的是民進黨自以為用施捨式的調薪，就可以收買軍公教的人心，這才是徹底的踐踏了軍公教的尊嚴。行政院長蘇貞昌眼中看到的究竟是軍公教的待遇，還是軍公教的選票？

軍公教 民進黨 孫大千

延伸閱讀

堅定抵禦中國威脅？ 孫大千反問蔡英文為何推人民向戰場

蔡英文提公投四個不同意 孫大千：三個都在打臉自己

孫大千點出國民黨的「六不會」 批綠沒資格談中華民國

孫大千：蔡英文用拖延和說謊瓦解青年守護藻礁的堅持

相關新聞

軍公教加薪4% 孫大千：蘇貞昌在意軍公教待遇還選票？

針對行政院公布軍公教加薪4%方案，前立委孫大千在臉書表示，這只是再一次的證明，民進黨的眼中只有選票，沒有人民。只有在面臨...

蔡英文的「深化民主」 只是「綠化民主」

蔡英文總統常將「深化民主」掛在嘴上，彰顯她對民主的堅持與執念，但做為國家的主人，政治人物的話術不能照單全收，方是確保民主不墜的方法。檢視蔡總統的言論，會發現蔡英文的「深化」民主常出現前後立場矛盾，她的「深化民主」其實是「綠化民主」，核心概念是捍衛民進黨的利益在民主價值之上。

陸禁我釋迦 賴清德批不道德

每年一萬三千噸台東知名「鳳梨釋迦」禁止銷陸，由於釋迦產季將至，副總統賴清德昨特地到台東視察果園。

AIT重申美對台安全承諾

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出，對中國大陸持續破壞台海穩定的行為深感關切，她並重申美國對台灣的安全承諾堅若磐石；此...

任黨副主席有譜？ 連勝文受邀將在中央黨部參與全代會

國民黨主席朱立倫今天將於全代會上正式宣誓就職，並於10時宣布副主席人選。昨晚傳出，目前僅具中央委員身分的智庫前副董事長連...

孫曉雅提供應鏈 台美國安關鍵

美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅昨表示，對中國大陸持續破壞台海穩定的行為深感關切，美國持續支持台灣對抗限制台灣適當參與國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。