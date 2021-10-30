任黨副主席有譜？ 連勝文受邀將在中央黨部參與全代會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（前）今天將於全代會上正式宣誓就職。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影
國民黨主席朱立倫（前）今天將於全代會上正式宣誓就職。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影

國民黨主席朱立倫今天將於全代會上正式宣誓就職，並於10時宣布副主席人選。昨晚傳出，目前僅具中央委員身分的智庫前副董事長連勝文，依規畫應在台北市議會參加全代會，但已獲邀將至中央黨部參加會議，被解讀將接任副主席。

連營人士證實，昨天是約莫中午的時候確定，今天全代會將至中央黨部參與，但是否是因為要被任命為副主席，除當事人外，幕僚均一無所悉，但確定之前沒有收到相關人事訊息，今天也尊重朱立倫的人事任命權。

朱立倫回任主席後，副主席人選備受關注，除連勝文外，黨內點名朱上次任主席時的副手，現任嘉義市長黃敏惠、前副主席郝龍斌與青壯派立委蔣萬安都是可能人選，其中蔣已確定今天將於台北市議會參加全代會。

朱立倫 連勝文 北市

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