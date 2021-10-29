蘇貞昌允諾菸害防制法修正草案年底送立法院

行政院長蘇貞昌今天說，菸害防制法修正草案過去意見分歧，現在已有共識，努力在今年年底送進立法院審議。衛福部長陳時中也表示，加熱菸準備要開放，但是電子煙要禁止。

蘇貞昌與陳時中是在立法院院會答覆國民黨立委呂玉玲質詢時，作了以上表示。呂玉玲說，立法院上個會期已經與蘇貞昌質詢，為何行政院拖了一年還沒有把煙害防制法修正草案送進立法院。她表示，電子煙沒有法可以管，她請請助理去網路上買電子煙，居然就可以買到，行政院的菸害防制法修正草案版本出不來，立法院就沒有辦法審，電子煙市場越來越廣泛，五倍券還可以買，不能買紙煙，但是居然可以買電子煙，沒法可以審，就沒辦法處理電子煙，過去一年時間，衛福部與行政院相互溝通有那麼困難嗎？立法院沒有通過母法，沒有法源管理，地方政府卻用地方自治條例處理電子煙，這不是很奇怪。

蘇貞昌說，有關菸害等關係國人健康，如何立法周延，可以順利通過，已請相關部會研擬。過去見解分歧，現在有共識，整合好後，請相關部會經行政院送立法院，會盡量快，今年底努力送進立法院。

對於菸害防制法當中新興菸品的管理，陳時中表示，去年其他國家專業見解不一，較難取得共識，今年相關國家看法趨於統一，就是認為加熱菸是菸品，電子煙不是菸品，電子煙視為類菸品，要禁止，加熱菸準備開放，有些團體對開放加熱菸有意見，加熱菸要當做菸品管哩，要提出健康評估報告，相關事情都已經開始規畫。