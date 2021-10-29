全代會明登場 國民黨宣示重新連結社會力與年輕世代

國民黨明天全代會，黨主席朱立倫也將補宣誓就職。會議以「護台灣、保民主、拚未來，重返執政」為主軸，會中朱也將宣布啟動1218場公投全台街講，宣示「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選、民主更向前」等力拚公投決心。

明天全代會，國民黨也將宣示會重新連結社會力與年輕世代，對外重啟兩岸與國際溝通、推動「自立自強」為最好國防政策，守護台灣安全與區域和平；對內確保民主憲政與環境永續，喊出「氣候入憲」及「維護動物權」。

至於黨務改革，國民黨將以總理孫中山墨寶「同舟共濟」精神，推出「公益入黨」的「同舟計畫」，擴大黨員基礎與貢獻社會公益，團結所有理念相近民眾，共同朝重返執政努力，以求落實治國藍圖，為台灣人民謀求最大的福祉。

此外，國民黨還將宣示續推黨務數位化，引入區塊鏈等新興技術活化黨史文物。

因應防疫規定，國民黨此次全國代表大會首度採現場併同視訊方式進行，全程串流，主場地設於中央黨部12樓，與全國各縣市30個場地以視訊方式連線，讓各地黨代表能同步參與全程的會議。