民進黨團討論憲改草案 目標明年3月前通過立院決議

民進黨立法院黨團今開會討論黨版修憲草案，立法院修憲委員會召委、民進黨立委鍾佳濱受訪時指出，時程非常緊迫，按推估，最遲明年3月底前，立法院要完成修憲決議，等候全民複決，因此至少今年11月前要啟動修憲委員會，才來得及跟各黨派協調，若黨團委員有意見，則要在一周內以書面提出。

鍾佳濱指出，黨版草案討論中，對於廢考監沒什麼疑義，但對於國會職權及人權委員、監察使、審計委員等運作方式，有很多不同意見。他表示，後來共識為國會權已相當完備，頂多審計權回到立法院，不用為了監察院廢掉，而特別放監察使在立法院，至於考試權回歸到行政院的共識度則是很高。

鍾佳濱提到，人權委員會目前依附監察院之下，對於人權事務怎麼定位，有人認為依附在總統府底下，也有人主張可跟行政院既有的促轉會、黨產會整合成獨立機關，也有人認為放在司法院，「但不管放在哪，就是沒人認為應該放在立法院，這點方向很清楚」。

鍾佳濱表示，18歲公民權是這次修憲的重中之重，關於國際人權公約內涵，大家也覺得可用人權主張或其他方式表達，總而言之，進步價值要適時推動。