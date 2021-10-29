快訊

國道汐止段4車連環撞 遊覽車「車頭撞爛」駕駛等5人受傷

如果中共侵台 專家：台灣防禦工事再造的關鍵時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓家軍出征2022市議員選戰 白喬茵發文露玄機

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
34歲白喬茵是2個孩子的媽，曾任電視台政治線記者、主播，前年進高雄市政府服務，被視為「韓家軍」一員。記者王慧瑛／攝影
34歲白喬茵是2個孩子的媽，曾任電視台政治線記者、主播，前年進高雄市政府服務，被視為「韓家軍」一員。記者王慧瑛／攝影

高雄市前市長韓國瑜主政時期市府副發言人白喬茵被勸進投入2022高雄市議員選戰，可能戰場是有機會多一席的左楠區，她坦言有動念，還在評估中，若參選將爭取國民黨提名，參與黨內初選。高雄市政府前新聞局長鄭照新說，白喬茵曾是媒體人、電視台主播，工作資歷豐富，對公共事務有熱情，不論投入任何選區，都會是藍營一張好牌。

前高雄市長韓國瑜團隊解散後，成員各自找尋新舞台，有人回學界、有人進黨部等，副發言人白喬茵沒回熟悉的媒體老本行，轉當小農代言人，創立電商「好茵果」，行銷台灣各地優質水果，發揮媒體人說故事本領，她也時常在臉書發表對時事議題看法，累積聲量和能見度。

34歲白喬茵是2個孩子的媽，曾任電視台政治線記者、主播，前年進高雄市政府服務，被視為「韓家軍」一員。

白喬茵說，她從小就有正義感，對公共事務懷抱熱情，不排斥從政，但是否參選高雄市議員，要經過更多討論與評估，她也坦言，曾將想法告訴韓前市長，韓提醒她「選舉、從政很辛苦，要有很大決心與毅力」。

昨天過34歲生日，白喬茵今天在臉書發出一張主題為「美力戰士」照片，自我解嘲說，有像選舉看板，也寫到「人生面臨新的選擇題，要選舉還是代言醫美還是當紅牌公主」。

她說，從女兒到人妻到媽媽，或者身為別人的朋友、鄰居、同事、主管，隨時得在多元角色裡俐落切換。下方留言有不少人鼓勵她勇往直前，祝福她代表韓家軍漂亮出征。

34歲白喬茵是2個孩子的媽，曾任電視台政治線記者、主播，前年進高雄市政府服務，被視為「韓家軍」一員。記者王慧瑛／攝影
34歲白喬茵是2個孩子的媽，曾任電視台政治線記者、主播，前年進高雄市政府服務，被視為「韓家軍」一員。記者王慧瑛／攝影
白喬茵昨天過34歲生日，她今天在臉書發出一張主題為「美力戰士」照片，自我解嘲說，有像選舉看板，也寫到「人生面臨新的選擇題，要選舉還是代言醫美還是當紅牌公主」。翻攝自白喬茵臉書
白喬茵昨天過34歲生日，她今天在臉書發出一張主題為「美力戰士」照片，自我解嘲說，有像選舉看板，也寫到「人生面臨新的選擇題，要選舉還是代言醫美還是當紅牌公主」。翻攝自白喬茵臉書

高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

綠營曾推下修罷免門檻今質疑 白喬茵：魷魚遊戲中惡霸

曾陪韓國瑜走過罷免路 鄭照新：豬隊友觸怒中立選民

昔酸韓國瑜遭罷免 白喬茵：陳柏惟輪到你今晚好好哭

黃國書因線民案政壇止步 白喬茵：「租房」政客才該滾

相關新聞

韓家軍出征2022市議員選戰 白喬茵發文露玄機

高雄市前市長韓國瑜主政時期市府副發言人白喬茵被勸進投入2022高雄市議員選戰，可能戰場是有機會多一席的左楠區，她坦言有動...

影／民眾黨布局2022 高虹安：要推10席參選台中議員

台中第二選區立委補選，民進黨可望推派前立委林靜儀參選，國民黨還沒決定，台灣民眾黨到底要不要參與？立委高虹安表示，最後要看...

再被指「3+11」元凶 鄭文燦：有證據我就退出政壇

桃園市長鄭文燦今天上午到市議會接受總質詢，面對外界傳言他是機師「3+11」的決策者之一，罕見重話表示「如果能證明我是3＋...

歷經八年三次退件 馬祖高粱商標獲中國大陸核准註冊

連江縣縣長劉增應今天表示，歷經三次退件，縣營馬祖酒廠產製的馬祖高粱酒終於獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證，未來將...

接任AIT處長首場記者會 孫曉雅聊自身經驗化解敏感議題

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅在上任後首場記者會的開場便說：美台關係現正處於極佳狀態；美方相信深化美台人民的互動與連結，不僅符合美國的利益，也符合美國基於台灣關係法、三個聯合公報與六項保證的「一中政策」。

意識形態籠罩如何談「認同」 用嘴抗中不如用嘴保台

就在台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票前3天，經濟部商業司辦了一場「台菜宴」。席間一盅佛跳牆、一支釀鳳翼，吃在嘴裡，讓人對「抗中保台」有了不同的滋味想像：用嘴抗中，不如用嘴保台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。