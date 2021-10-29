韓家軍出征2022市議員選戰 白喬茵發文露玄機

高雄市前市長韓國瑜主政時期市府副發言人白喬茵被勸進投入2022高雄市議員選戰，可能戰場是有機會多一席的左楠區，她坦言有動念，還在評估中，若參選將爭取國民黨提名，參與黨內初選。高雄市政府前新聞局長鄭照新說，白喬茵曾是媒體人、電視台主播，工作資歷豐富，對公共事務有熱情，不論投入任何選區，都會是藍營一張好牌。

前高雄市長韓國瑜團隊解散後，成員各自找尋新舞台，有人回學界、有人進黨部等，副發言人白喬茵沒回熟悉的媒體老本行，轉當小農代言人，創立電商「好茵果」，行銷台灣各地優質水果，發揮媒體人說故事本領，她也時常在臉書發表對時事議題看法，累積聲量和能見度。

34歲白喬茵是2個孩子的媽，曾任電視台政治線記者、主播，前年進高雄市政府服務，被視為「韓家軍」一員。

白喬茵說，她從小就有正義感，對公共事務懷抱熱情，不排斥從政，但是否參選高雄市議員，要經過更多討論與評估，她也坦言，曾將想法告訴韓前市長，韓提醒她「選舉、從政很辛苦，要有很大決心與毅力」。

昨天過34歲生日，白喬茵今天在臉書發出一張主題為「美力戰士」照片，自我解嘲說，有像選舉看板，也寫到「人生面臨新的選擇題，要選舉還是代言醫美還是當紅牌公主」。