影／民眾黨布局2022 高虹安：要推10席參選台中議員

台中第二選區立委補選，民進黨可望推派前立委林靜儀參選，國民黨還沒決定，台灣民眾黨到底要不要參與？立委高虹安表示，最後要看藍、綠人選優不優秀再決定。

民眾黨台中市黨部主任張仲翹說，中二選區立委補選有討論過，一直在訓練培養人才，若藍、綠推出人選都符合民意，就沒必要參與補選，畢竟沒有迫切性，主要以2022年市議員為主。

立委高虹安表示，大烏龍區目前有在經營的人選，立委補選也有人才，但希望衝刺市議員席次，台中市有16個選區，預計要推10席議員。

台中市議員陳廷秀現在是無黨籍身分，下次會不會改披民眾黨旗幟？高虹安表示，持續和陳廷秀討論、徵詢想法，之前討論過他希望仍以「無黨籍」參選，但不排除希望他能以民眾黨身分參選，增加沙鹿、梧棲的影響力。