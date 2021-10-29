快訊

國道汐止段4車連環撞 遊覽車「車頭撞爛」駕駛等5人受傷

如果中共侵台 專家：台灣防禦工事再造的關鍵時刻

影／民眾黨布局2022 高虹安：要推10席參選台中議員

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主任張仲翹（右一）說，中二選區立委補選有討論過，若藍、綠推出人選都符合民意，就沒必要參選。記者喻文玟／攝影
民眾黨台中市黨部主任張仲翹（右一）說，中二選區立委補選有討論過，若藍、綠推出人選都符合民意，就沒必要參選。記者喻文玟／攝影

台中第二選區立委補選，民進黨可望推派前立委林靜儀參選，國民黨還沒決定，台灣民眾黨到底要不要參與？立委高虹安表示，最後要看藍、綠人選優不優秀再決定。

民眾黨台中市黨部主任張仲翹說，中二選區立委補選有討論過，一直在訓練培養人才，若藍、綠推出人選都符合民意，就沒必要參與補選，畢竟沒有迫切性，主要以2022年市議員為主。

立委高虹安表示，大烏龍區目前有在經營的人選，立委補選也有人才，但希望衝刺市議員席次，台中市有16個選區，預計要推10席議員。

台中市議員陳廷秀現在是無黨籍身分，下次會不會改披民眾黨旗幟？高虹安表示，持續和陳廷秀討論、徵詢想法，之前討論過他希望仍以「無黨籍」參選，但不排除希望他能以民眾黨身分參選，增加沙鹿、梧棲的影響力。

台灣民眾黨 立委補選 台中市

延伸閱讀

影／林靜儀出任中二選區呼聲高 蔡其昌：會是強棒

中二補選王浩宇爆卦林靜儀戶籍遷烏日 證實「已遷」

全台代理教師人數攀升 高虹安3訴求籲正視權益

唱「塔綠班」之歌引爭議 高虹安為「綠畜」一詞道歉了

相關新聞

韓家軍出征2022市議員選戰 白喬茵發文露玄機

高雄市前市長韓國瑜主政時期市府副發言人白喬茵被勸進投入2022高雄市議員選戰，可能戰場是有機會多一席的左楠區，她坦言有動...

影／民眾黨布局2022 高虹安：要推10席參選台中議員

台中第二選區立委補選，民進黨可望推派前立委林靜儀參選，國民黨還沒決定，台灣民眾黨到底要不要參與？立委高虹安表示，最後要看...

再被指「3+11」元凶 鄭文燦：有證據我就退出政壇

桃園市長鄭文燦今天上午到市議會接受總質詢，面對外界傳言他是機師「3+11」的決策者之一，罕見重話表示「如果能證明我是3＋...

歷經八年三次退件 馬祖高粱商標獲中國大陸核准註冊

連江縣縣長劉增應今天表示，歷經三次退件，縣營馬祖酒廠產製的馬祖高粱酒終於獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證，未來將...

接任AIT處長首場記者會 孫曉雅聊自身經驗化解敏感議題

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅在上任後首場記者會的開場便說：美台關係現正處於極佳狀態；美方相信深化美台人民的互動與連結，不僅符合美國的利益，也符合美國基於台灣關係法、三個聯合公報與六項保證的「一中政策」。

意識形態籠罩如何談「認同」 用嘴抗中不如用嘴保台

就在台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票前3天，經濟部商業司辦了一場「台菜宴」。席間一盅佛跳牆、一支釀鳳翼，吃在嘴裡，讓人對「抗中保台」有了不同的滋味想像：用嘴抗中，不如用嘴保台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。