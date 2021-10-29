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再被指「3+11」元凶 鄭文燦：有證據我就退出政壇

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（左）。記者陳俊智／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午到市議會接受總質詢，面對外界傳言他是機師「3+11」的決策者之一，罕見重話表示「如果能證明我是3＋11的決策者，我就退出政壇」。

市議員林政賢今質詢提到媒體調查鄭文燦今年施政滿意度下滑到全國第10名，桃園在幸福城市排名也是六都倒數第2，指原因出在疫情期間拆籃框作秀，以及航空機組員「3+11」錯誤政策導致諾富特群聚感染事件，導致人民的施政失望。

鄭文燦表示，各縣市首長的施政滿意度在疫情期間都有下滑情況，而桃園自己做的滿意度調查，施政方面有80分，防疫及接種疫苗部分也有90分，挺過疫情考驗後，市民對市府的稱讚也不少。拆籃框是參考其他城市的做法，這也是避免群聚的好作法，至於網傳帶隊作秀抹黑，市府淡然處之。

針對「3+11」議題，鄭文燦重申地方是協助中央做防疫，決策是中央疫情指揮中心、民航局和疾管署等單位開會制定，自己從未參加過任何會議或表示意見，不解為何會被外界傳為決策者。

面對「元凶說」的指控，鄭文燦罕見說重話，直言「若可以證明我是3＋11決策者，我就退出政壇」，讓林政賢也嚇一跳說「要玩這麼大喔」；鄭文燦強調，疫情期間，有人專心防疫，有人專心抹黑，但參與口水戰是沒有必要的。

鄭文燦 疫情 桃園

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