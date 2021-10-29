陳以信質疑蘇貞昌不敢為公投辯論 蘇：你看我會怕嗎？

四大公投案將於12月18日登場，國民黨「四個同意」主張對上民進黨「四個不同意」，讓公投戰成為藍綠對決戰場。國民黨立委陳以信今質詢行政院長蘇貞昌時，不斷追問蘇敢不敢為公投上場辯論？蘇貞昌則接連回擊，「你看我會怕嗎」、「你希望我出來打敗國民黨嗎？」

陳以信首先質疑，既然四大公投案政府都有既定立場，為什麼不為此出來辯護？蘇貞昌則回應，他身為行政院長，對於行政院政策如何福國利民，都會用各種場合跟民眾報告。他也表示，對行政院相關政策都會把握機會說明，至於哪個場合由誰去，團隊都會有規劃作業。

陳以信進一步指出，國民黨主席朱立倫、身為公投提案人的立委江啟臣、林為洲及中廣董事長趙少康，都願意為四大公投辯論，為什麼蔡英文總統跟蘇貞昌院長不敢？且蔡總統2004年曾為公投上電視跟媒體人陳文茜辯論，2010年也曾跟馬英九前總統就ECFA進行電視辯論，如今四大公投這麼重要，為什麼不敢辯論？

面對陳以信一再追問，蘇貞昌回嗆「你看我會怕嗎？」陳以信則說，既然不會，為什麼不上來？蘇貞昌再回酸，怎樣讓人民最清楚、怎麼規劃最好，清清楚楚，「上次看蔡總統跟朱主席辯論後，人民也做選擇，清清楚楚」。

陳以信又接連詢問，最後會是誰站出來辯論？蘇貞昌回答三次「自有規劃」，陳以信也再問「到底是蔡總統還是你？」 蘇貞昌則表示，「不一定是我」、「你希望我出來打敗國民黨嗎？」

蘇貞昌也嗆陳以信，這就跟打棒球、打籃球誰是先發球員的道理一樣，「如果叫戰就以為我們會如你所意，想得太淺了」。

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