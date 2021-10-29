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歷經八年三次退件 馬祖高粱商標獲中國大陸核准註冊

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委陳雪生(左四)舉行記者會，表示馬祖高粱酒獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證。記者徐偉真／攝影
國民黨立委陳雪生(左四)舉行記者會，表示馬祖高粱酒獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證。記者徐偉真／攝影

連江縣縣長劉增應今天表示，歷經三次退件，縣營馬祖酒廠產製的馬祖高粱酒終於獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證，未來將重新佈局，在新冠肺炎疫情逐漸穩定及開放趨勢下，重新佈署中國大陸市場，會擴大徵求合作經銷商，新廠投產後年產量大增，讓這品牌能服務中國大陸的廣大消費者。

國民黨立委陳雪生今天舉行記者會，多位國民黨立委、台灣民眾黨立委張其祿、民進黨立委林俊憲到場致意，經濟部智慧財產局副局長張玉英、連江縣議會議長張永江、馬祖酒廠董事長陳秀華也出席。

陳雪生說，馬祖酒廠從2013年開始，以「馬祖高粱酒」向中國大陸申請商標註冊，但中國大陸商標法於1998年修法，將「縣市以上行政區劃名稱」排除在產品商標的許可範圍之外，同時也有人惡意搶註商標，因此過程三度遭到駁回，經過積極爭取斡旋，才准予商標註冊。

陳雪生說，他們很羨慕金門，金門財政主要靠酒，金門的酒很早就銷到中國大陸，馬祖好不容易得到商標，未來要積極拓展中國大陸市場，他也說馬祖高粱和金門高粱相較之下比較便宜，金門高粱一瓶的價格可以買兩瓶馬祖高粱。

勤業國際專利商標聯合事務所首席顧問賴文平說，馬祖花了八年時間取得商標，這很不容易，世界各國若要以地名做為商標，通常取得會有困難，因為和公共利益有關，他們在申請過程中和中國大陸解釋，規定是縣級以上地名都不能註冊，但馬祖不是縣名，他們是連江縣，經過適度溝通終於有今天的成果。

國民黨金門立委陳玉珍笑說，馬祖人酒量都很好，金門鄉親組隊去馬祖挑戰沒有喝贏過，而且馬祖人都用碗喝。國民黨立委吳斯懷說，他在金門馬祖都服役過，兩地的酒都是一流的好酒，國民黨立委賴士葆表示希望馬祖高粱賣到世界各地。

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馬祖 金門

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