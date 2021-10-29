男子遊阿爾巴尼亞失蹤 外交部：持續全力協尋

有關媒體報導一名郭姓男子9月前往阿爾巴尼亞卻失去聯繫，外交部今表示，持續促請家屬提供較具體資訊，以利繼續協助洽查，外交部及相關駐外館處將持續努力，全力協尋郭姓國人的下落。

蘋果新聞網近日報導，在屏東市協助家中豬肉等工作的郭子源（42歲），9月下旬出國前往阿爾巴尼亞，隨後郭男弟弟接獲一通未顯示電話，告知其哥哥被阿爾巴尼亞海關攔查後，迄今全無音訊。郭男向媒體投訴表示，目前外交部已協助調查中，但仍無音訊；連其哥哥到底在哪裡都不知道，讓他覺得不該這樣。

外交部今說明處理情形指出，外交部於10月7日接獲國人通報表示，其兄長在9月26日自桃園國際機場搭乘前往土耳其的班機後失去聯繫；國人表示從兄長間接友人處聽說，兄長或可能轉往阿爾巴尼亞，但無法提供詳細的班機資訊或相關事證。

外交部已於第一時間去電駐土耳其代表處，以及兼轄阿爾巴尼亞事務的駐義大利代表處，要求相關駐館盡全力透過各項管道協尋郭姓國人；此外，駐處也與家屬加LINE，保持聯繫並列案追蹤。

外交部表示，三周來駐處頻繁與家屬通電話、簡訊聯絡，並多次請家屬盡可能提供較具體的資訊，包括：消息來源的聯絡方式，或郭姓國人有關旅行目的、日期、同行人員、旅行安排或離境前相關動態等較具體資訊，以利協尋；截至目前為止，家屬表示毫無所悉，尚未提供任何有關郭姓國人行蹤的具體資訊。

外交部透過管道掌握，郭姓國人於9月26日搭乘土耳其航空入境土耳其抵達伊斯坦堡，並未有郭姓國人入境阿爾巴尼亞或其他國家的紀錄；另據我國駐土耳其辦事處持續向土耳其警政單位聯繫，目前尚未查獲郭姓國人的行蹤。

外交部並說明，我國駐義大利代表處也曾聯繫阿爾巴尼亞相關單位，獲告阿國並沒有郭姓國人入境的訊息；有關協助查尋的各項情形駐處也都隨時向家屬說明，並持續促請家屬提供較具體資訊，以利繼續協助洽查。外交部及相關駐外館處將持續努力，全力協尋郭姓國人的下落。

外交部指出，外交部高度重視國人旅外安全，並再次呼籲國人出國旅行，應妥向親友交待行蹤資訊，並建議出國前至外交部領務局「旅外國人動態網頁」登錄國外聯絡資料。旅外期間如有急難救助等需求，也可撥打「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885尋求協助。