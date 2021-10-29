四大公投是倒閣公投？ 蘇貞昌：道理站不住變政治鬥爭

四大公投案將於12月18日投票，蔡政府明天開始就要進行百場宣講的活動，民進黨立委今質詢也不離公投案，上午沈發惠、郭國文等人接連質詢反萊豬公投對加入CPTPP的影響，以及是否造成貿易障礙。經濟部長王美花表示，若此案通過，加入CPTPP腳步將後退。

沈發惠質詢時說，現在的國民黨讓他無法理解，尤其黨主席朱立倫上月說，12月公投就是「倒閣公投」，究竟蘇揆跟他有何恩怨？「他過去反核四、現在來公投；台灣依照標準進口牛肉，也要反對，還不惜說是要倒閣。」

蘇貞昌說，他（朱立倫）在公共政策辯論上，道理站不住，結果就導向成為政治鬥爭。如果道理站得住腳，一定會大大發揮，現在卻扭轉成政治鬥爭，這對公投是很不好的示範，也是負面教材。他認為，公投本來就是對政策，人民能有不同意見，雖然公投是行政院主導，但現在倒為「對人滿不滿意」，是對公投的扭曲。

沈發惠繼續批朱立倫說「抗中保台的要下台」是為虎作倀。他進一步問萊豬公投對加入CPTPP的影響。

經濟部長王美花說，台灣是高度外貿的國家，一定要參與區域整合，CPTPP是高標準的國際區域協定，特別在SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫），CODEX（國際食品法典委員會）出來後，CPTPP的11國都有容許進口含有符合CODEX標準的牛、豬肉進口。

沈發惠進一步問，也就是說如果萬一12月公投結果，要以不符合國際貿易規範的技術性限制，限制美牛進口，會對加入CPTPP造成很大的障礙？王美花回應，絕對是嚴重影響加入CPTPP訴求，國民黨也都認為台灣應該趕快加入CPTPP，再有國際標準、科學依據下，台灣要融入國際社會，一定要這樣做。

王美花說，公投「一定不能同意」，如果同意的話，CPTPP將會往後退，無法再前進。

郭國文質詢時也說，國民黨一直將年底公投導向「倒閣公投」，但萊豬公投，一般民眾憂心較多、想支持的也較高，不過此案確會影響台美經貿關係，應說明問題嚴重性。

蘇貞昌說，台灣不但保護全體國人健康，更要向世界證明，是遵守國際交易的國家，才能進入國際規範，像是CPTPP，11個會員國也都接受符合國際標準的豬肉進口，假如不要，等於不可能加入CPTPP。他強調公投投票時，要投不同意票，台灣才能走出去。

郭國文最後說，蘇揆口才這麼好，他在13日辦說明會時，再請院長來。蘇貞昌說，「我會盡量到各地說明。」