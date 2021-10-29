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AIT處長孫曉雅首場記者會 「深感關切」北京持續破壞台海穩定

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國在台協會處長孫曉雅上任後首次舉行記者會。記者張加／攝影
美國在台協會處長孫曉雅上任後首次舉行記者會。記者張加／攝影

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今表示，對中國大陸持續破壞台海穩定的行為深感關切，並重申美國對台灣的安全承諾堅若磐石；此外，美國將持續支持台灣對抗限制台灣適當參與國際舞台的種種作為。

美國在台協會今天舉行孫曉雅（Sandra Oudkirk）上任後首場記者會，她致詞開場並接受媒體提問，議題圍繞美國對台安全承諾、美軍在台規模、美國商務部要求晶片製造商提供資訊、「反萊豬公投」等議題。

幾家媒體詢問有關蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪提及美軍在台協訓，孫曉雅表示，沒有要對蔡總統的專訪作出評論，但她強調對台灣的支持，以及與台灣的防衛合作關係堅若磐石，且維持不變。

被問及若北京武攻台灣，美國是否會前來援救？孫曉雅回應媒體表示，美國對台政策清楚且維持不變，根據台灣關係法、美中三公報及六項保證制定，這有助於維持台海以及印太區域在過去數十年來的穩定與安全。

孫曉雅致詞時說，在美台安全合作方面，美國會致力協助台灣維持充足的自我防衛能力，同時會與台灣合作一起應對印太區域內美台所面對的共同挑戰，像是海事執法，以及人道援助等。

孫曉雅的首場記者會，談了台美關係的變與不變；她表示，今年是美國總統拜登上任第一年，美台關係根本本質維持不變，她在記者會中多次提及對台政策維持不變，以及對台支持與承諾堅若磐石。

孫曉雅指出，美台關係中有四個重要要素，包括維持美台安全合作，拓展美台經濟夥伴關係，維持台灣的國際空間，並且強化美台人民之間的情誼；而美方還加了一些重點領域，像是資安與供應鏈。

美國在台協會 孫曉雅 記者會

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