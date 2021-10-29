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批民進黨執政、在野6雙標 國民黨團送迴力鏢給蔡英文

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨政府重新執政後，施政與過去在野主張屢有扞格。立院國民黨團今點名民進黨包含護藻礁、反萊豬、公投綁大選、黨政軍退出校園與媒體、要地方首長為人禍負政治責任等6項雙標，快遞回力鏢給蔡總統、高雄市長陳其邁要求檢討。記者周志豪／攝影
民進黨政府重新執政後，施政與過去在野主張屢有扞格。立院國民黨團今點名民進黨包含護藻礁、反萊豬、公投綁大選、黨政軍退出校園與媒體、要地方首長為人禍負政治責任等6項雙標，快遞回力鏢給蔡總統、高雄市長陳其邁要求檢討。記者周志豪／攝影

民進黨政府重新執政後，施政與過去在野主張屢有扞格。立院國民黨團今點名民進黨包含護藻礁、反萊豬、公投綁大選、黨政軍退出校園與媒體、要地方首長為人禍負政治責任等6項雙標，快遞迴力鏢給蔡總統、高雄市長陳其邁要求檢討。

黨團書記長陳玉珍表示，民進黨執政以後做的都是他們在野時批評的事情，過去說過的話就像一個個迴力鏢射回來，不斷打臉自己。立委林為洲提醒，政黨會輪替，在野要想到將來可能執政，執政也要想之後可能會在野。

陳玉珍指出，蔡英文總統在野時曾親手寫下藻礁永存，還親自踏上那片土地稱應畫為自然地景區妥善保護，但週三蔡竟親自下動員令，要民進黨民選公職擔起責任額，對曾如此擁護她的藻礁團體推動的護藻礁公投投不同意票。

陳玉珍說，萊豬開放也是，蔡英文總統過去為抗議馬政府開放萊牛進口，帶民進黨人士上街批評讓民眾吃有毒食物的政府就是黑心政府，現在變成自己口中的黑心政府。

至於公投綁大選，陳玉珍表示，民進黨在野時說公投是人民直接民權，一定要維護，但2018年通過7項公投結果打臉民進黨政府施政，民進黨索性選不贏就修改遊戲規則，把鳥籠公投變鐵籠公投。

此外，陳玉珍說，民進黨在也說幾十年要黨政軍退出校園，結果這次宣傳反公投第一場就辦在中央大學；說黨政軍要退出媒體，但執政後卻反其道而行掌握媒體，還用資源攏絡、換照威脅為媒體，成新威權。

陳玉珍也提到，高雄市長陳其邁擔任立委時，2011年台中阿拉夜店火警，曾批當時台中市長胡志強「要死幾個人才下台？」這次城中城大火，卻只讓兩個局長下台棄車保帥、斷尾求生，陳說要負責，卻戀棧至今。

黨團副書記長李德維也質疑，面對4項公投，蔡英文總統左一句要向公投全面開戰，右一句要阻止公投變成惡鬥，是要戰百性、鬥人民？否定過去的自己與過去的民進黨？政治人物要有良心，不要只會做夢，在野一套，執政一套。

立委林為洲也說，4項公投有3項就是因民進黨雙標的迴力鏢，像是藻礁永存變不存；在野堅持牛、豬肉萊劑零檢出，現在說10ppb也沒有毒；在野講30年要公投綁大選，現在只不過因2018年縣市首長選舉選不好，就讓公投不綁大選。

林為洲更點名，民進黨說國民黨是故意與美國交惡才不進萊豬、唱反調，「不愛台灣、配合中國」，這樣會買不到武器，以後無法保衛台灣，「我聽你在」，譴責民進黨食安全部連結到政黨對決與意識形態對抗，應好好談食安與生態。

公投 民進黨 陳玉珍

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