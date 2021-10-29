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高雄男子打完BNT 全身血疹疑不良反應
高雄林姓男子在臉書「爆料公社」發文，指17日接種BNT疫苗2天後局部出現血疹，22日全身血疹、血便丶牙齦出血，經查是血栓及血小板低下，並還好出血點不在腦和內臟，高市衛生局表示，此個案有風濕免疫相關疾病病史，住院後血小板已回升到2萬以上，仍住院中。
林男發文指出，10月17日注射BNT疫苗後，2天即局部出血疹，22日全身血疹，血便丶牙齦出血，緊急送急診。血經查是血栓與血小板低下，正常竹血小板是15萬以上，他前三天1千，後兩天2千，輸了4包血小板，還是立即降回1000，結果就雙手大出血，幸好出血點不在腦和內臟，不然可能已….享年。他表示，自己仍在醫院治療，也已通報疫苗不良反應。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，個案有風濕免疫相關疾病病史，長期門診追蹤。17日注射，隔天口腔、頸部、腹部、下肢有多處出血點，自發性瘀斑，22日自行至高醫急診，醫師建議入院治療。目前血小板已增加2萬以上，狀況持續改善，目前仍住院中。
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