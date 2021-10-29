馬英九三中案北檢上訴 趙少康：若仍無罪檢察官應處分

民進黨政府重新執政後，台北地檢署重啟對前總統馬英九三中案調查，並依違反證交法等罪嫌起訴馬。台北地方法院近日一審宣判馬無罪，但北檢仍決定上訴。中廣董事長趙少康今表示，若馬最後仍無罪，決定上訴的檢察官應受嚴厲處分。

趙少康批評，北檢對馬英九很多起訴理由讓人哭笑不得，說馬趕廣電法限期前處理三中，又說馬處理三中為提升個人形象，但若馬不限期處理三中，不被民進黨罵死才怪，北檢羅織馬罪名的心態大有問題，難怪挨批「政治追殺」、「政治起訴」。

趙少康認為，若馬無罪，濫訴的檢察官卻未獲懲處，那這些檢察官運用龐大國家資源，為迎合上級或恣意遂行個人意識型態，羅織追殺政治立場不同人士，任意草率起訴，造成當事人頻跑法院的財務及身心壓力鉅大，豈不太過傷天害理？

趙少康表示，北檢從頭到尾就是要起訴馬英九，要入馬於罪，但馬英九到底做過兩屆總統，要起訴一個前總統，證據一定要紮實，犯行一定要確鑿，更何況這其實也是偵辦一般人民案件基本態度，怎麼能像北檢這樣心懷報復，草率起訴？

趙少康說，馬英九這次被起訴後，原北檢檢察長邢泰釗升高檢署檢察長，相關檢察也都獲升任，升主任檢察官的黃育仁還獲行政院傑出公務人員獎，但過去特偵組當初將三中案簽結不起訴檢察官蔡鴻仁，卻被降調桃園地檢署檢察官。