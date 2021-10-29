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爆料公社貼文要求政府比照換臉修法菸害防制法速修法

聯合報 / 記者高凌雲

爆料公社最近出現一則貼文，要求政府比照加速修法解決網路影片換臉犯罪的態度，也要加速推動修法菸害防制法修正草案速送立法院審議。

民眾在爆料公社貼文，抱怨菸害防制法被衛福部列為優先法案，這樣的民生法案卻依舊卡在行政院，行政院硬是拖了立法院好幾個會期，未送立法院審議。最近網路影片換臉案發生後，立刻引起政府重視，因為牽涉到總統與網紅，可是菸害防制法從上次修正到現在，已經過去14年，現在提出修正草案，卻仍在行政院躺了快兩年，沒有送出立法院。

這位民眾貼文說，難道政府要等到四大公投過後，人民對政府搞不信任投票大翻盤，行政院才會醒過來。衛福部老早就提出菸害防制法修正草案，但是現在菸害防制法就像宮鬥劇的嬪妃，等不到皇帝臨幸，行政院始終未將菸害防制法送到立法院。

行政院 立法院 爆料公社

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