爆料公社貼文要求政府比照換臉修法菸害防制法速修法

前總統馬英九被控主導賤賣國民黨產，2018年遭台北地檢署起訴，起訴書多達762頁，檢方當時還批馬「使暴利盡入他人私囊，當然成立犯罪」，全案歷經3年多審理，前天法院一審卻判決馬無罪，顯示檢方起訴的證據與待證事項（含關鍵錄音檔），並無法讓法院形成有罪心證，從證據法則與無罪推定來看，三中案從起訴當下就決定了判決結果，簡單來說，依起訴事證，可明顯判斷案件未達起訴門檻，從外界與被告的觀點來看，難免引發北檢有「草率」起訴的政治動機。

2021-10-29 08:02