國民黨下周開修憲會議 擬討論恢復閣揆同意權

民進黨中執會通過黨版修憲案，後續將送請立法院黨團依照立法院修憲程序啟動審議。國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，下周國民黨將召開修憲小組會議，並由黨主席朱立倫親自主持，他也建議修憲議題應納入恢復立法院的「閣揆同意權」

民進黨中執會日前通過黨版修憲案，包括擴大公民參政權、廢除考試院、監察院兩院、降低修憲門檻」縮短新舊任總統看守期間等，將送請立法院黨團，依立法院修憲程序審議。

費鴻泰昨天表示，修憲議題民進黨是不是在打假球，取決於修憲複決公投綁選舉的時間點，如果是合併2022年九合一選舉，民進黨勢必著急，若是打算等2024年大選處理，留著一年時間給外界批評，被提出來只是為了轉移焦點。

恢復「閣揆同意權」一項是國民黨長期修憲主張，費鴻泰表示，現行中央政府體制既不是總統制，也不是內閣制，且權責不符。行政院長有責無權，總統有權無責，不須到立法院接受監督。但若直接修改憲政體制，工程浩大、影響層面廣，恢復立法院的閣揆同意權，是最快速直接、且務實的做法。

費鴻泰指出，他已與智庫討論，建議朱立倫在全代會後，下周可親自主持修憲小組會議，並建議黨中央修憲小組除了黨團三長幹部，可再納入修憲委員會的2名黨籍召委。