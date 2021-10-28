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推倒備詢台阻蘇貞昌總質詢 立院今要國民黨團賠1.3萬

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院國民黨團10月1日以推倒備詢台方式，杯葛行政院長蘇貞昌繼續施政總質詢。立院今發文表示，要求國民黨團賠償1.3萬元備詢台修繕費用。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，民進黨把以前因抗爭破壞議場的錢都還了，國民黨就付。記者周志豪／攝影
立法院國民黨團10月1日以推倒備詢台方式，杯葛行政院長蘇貞昌繼續施政總質詢。立院今發文表示，要求國民黨團賠償1.3萬元備詢台修繕費用。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，民進黨把以前因抗爭破壞議場的錢都還了，國民黨就付。記者周志豪／攝影

立法院國民黨團10月1日以推倒備詢台方式，杯葛行政院長蘇貞昌繼續施政總質詢。立院今發文表示，要求國民黨團賠償1.3萬元備詢台修繕費用。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，民進黨把以前因抗爭破壞議場的錢都還了，國民黨就付。

國民黨團書記長陳玉珍也說，立法院幾十年來推倒備詢台多少次，立法院每一次都有要推倒的黨團付錢？民進黨採購疫苗、3+11決策破口、防疫不力，造成國家經濟停滯，讓800多位國人亡故，讓國家損失更多，誰來幫他們向蔡政府索賠？

國民黨團去年為抗議監察院長陳菊人事同意權案，於6月28日與7月14日兩次占領議場，造成設施損壞，當時立院也通知國民黨團賠償41萬維修費用。因國民黨團認為過去民進黨團同樣行為也未賠償而拒付，今年8月還遭公督盟質疑。

不滿民進黨立委9月28日強行護航蘇貞昌完成施政報告，規避在野黨團3+11專案報告要求，朝野議事攻防過程，又傳出立法院秘書長林志嘉偷開後門、副院長蔡其昌主持議事不公等爭議，10月1日提前攻占議場、推倒備詢台杯葛議事。

立法院今天行文國民黨團，表示因當天抗爭，造成議場損壞，包含備詢台木板裝訂、重新上油與1支麥克風更換，要求國民黨團賠償1.3萬元修繕費用。

國民黨團人士表示，小黨面對多數暴力、議事不公，超脫體制的抗爭原本就是一是攻防的一環，立法院今天的做法，等於用錢把在野黨武鬥的門關起來，用要求賠錢的方式刪減在野黨可運用的議事抗爭的做法選項，難道這就是民主？

該黨團人士指出，國民黨團當天抗爭的是執政黨的野蠻，精神上是在反對民主獨裁，這涉及價值與是非，難道價值與是非可以表決？面對國會副議長主持議事不公，立院秘書長介入朝野攻防，在野黨還不能抗爭、拆桌子，這樣是對的嗎？

國民黨團人士舉例，像蘇貞昌反質詢立委要投降，被反批後又惡人先告狀罵被酸立委「袂見笑」（台語，意指：不要臉），違背民主的羞辱國會議員，在野黨拆備詢台抗議卻要被罰1.3萬？縱容民主獨裁、野蠻鴨霸如此，這是大家要的立院？

黨團人士說，如果現在的政府總統還是馬英九，立法院長還是王金平，也用這種方式對待在野黨，民進黨能接受？把話講清楚；如果抗爭最後就是用賠償的方式處理，那是不是有錢就可以鬧大一點，「付得起錢，要怎麼拆都可以」？

立法院國民黨團10月1日以推倒備詢台方式，杯葛行政院長蘇貞昌繼續施政總質詢。立院今發文表示，要求國民黨團賠償1.3萬元備詢台修繕費用。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，民進黨把以前因抗爭破壞議場的錢都還了，國民黨就付。記者周志豪／攝影
立法院國民黨團10月1日以推倒備詢台方式，杯葛行政院長蘇貞昌繼續施政總質詢。立院今發文表示，要求國民黨團賠償1.3萬元備詢台修繕費用。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，民進黨把以前因抗爭破壞議場的錢都還了，國民黨就付。記者周志豪／攝影

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