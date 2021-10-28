柯文哲：做事要耐得住寂寞 想自己收割乾脆都不要做

今年是台灣文化協會成立百周年紀念，台北市柯文哲、台北市副市長蔡炳坤今天下午先到1927年設立的中央書局參訪再去霧峰林家，晚間台灣民眾黨市黨部在東海藝術街科比意廣場舉辦「柯文哲文協百年青年論壇」，現場有東海大學政治系、社工系學生、中科下班的工程師、社區民眾上百人。

主持人說，為何要選在這邊辦活動，不是要蹭中二選區補選熱度，原本以為柯會談論第二選區的補選議題，但他只講文協百年論壇，希望藉由讀報、演講、論壇，重現百年前台灣文化協會活動的精神與場景。

柯文哲說，他下午參訪中央書局、霧峰林家有感而發說，聞名不只是建築物，還因為有故事，就像台北大稻埕有很多故事在身邊流動，文化要被看見，要有歷史和故事。

柯說，台北古蹟太多，現在有13個歷史建物、老房子引進民間力量一起做，表面上好像把市政府財產給別人用，但市府還有營業稅可收，文化資產整理不是只有建築，「要會說故事才能讓建築有生命。」

柯文哲談論話題一個接一個，對現場群眾讀報，從韓劇「魷魚遊戲」談到台灣文創、代工產業，討論為什麼在韓國影視產業會成功？在台灣卻做不起來，希望大家能勇於作夢，作夢是年輕人最重要的文化。

他說，這幾年台灣流行小確幸，年輕人都想開咖啡店，小確幸沒有不對，不可能要求每個人要有偉大的志向，但鼓勵年輕人要有作夢的野心，能不能盡量讓更多人敢去冒險，年輕人一無所有最敢拚，因為沒什麼好失去，窮人才不怕革命。

柯文哲說，一個不敢作夢的民族，怎麼期待他偉大？這就是一日雙塔的精神，從來沒騎過，有可能會失敗，也可能會成功，鼓勵年輕人「敢做夢」。