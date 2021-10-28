蔡英文願與習近平坐下來談 綠委分析：把責任撇清回中國

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪說，願意在中國大陸國家主席習近平同意下，雙邊坐下來談。民進黨立委林俊憲認為，蔡總統被問到願不願意與習近平對談時說，交流會有所幫助，把台灣塑造成願意溝通的一方，「台灣人比任何國家的人都了解中國，知道這種會談既不可能成真、也不會有任何效果，但不理解台海局勢的多數外國人會認為衝突是缺乏溝通造成，雙方都有責任，總統的回答巧妙的把責任撇清回中國身上，台灣始終願意談，是你中國不願意談」。

林俊憲也說，這場訪談可說是總統與行政團隊近年來外交策略的濃縮版精華，以退為進，不主動說台灣能帶來什麼，而是刻意從反面來敘述台灣現狀若被改變，全世界會失去什麼，「外交始終還是出於人性，人最害怕失去，世界各國近來加強與台灣的關係，也並非為了從台灣身上再獲得更多利益，而是因為他們越來越明白失去台灣的後果，洞悉這個心理，台灣不需冒進也能獲得廣大支持」。

民進黨立委陳亭妃表示，蔡總統在2016年上任之後，曾多次表達在對等、不預設政治前提之下，願意與習近平對話；此次對外傳遞的訊息更為明確，認為若進行會談，可以讓雙方了解彼此的政體差異，避免誤解、誤判，目的則是追求和平。

陳亭妃也認為，總統對於會談的內容更明確的表態，讓國際能更了解台灣的立場，對話的目的是釐清差異和促進和平，「不可能在一國兩制的框架之下進行對話」，這清楚表達台灣的主流民意，除了設下台灣對於兩岸對話的期待，也降低過去馬習會可能對國際傳達出錯誤訊息的可能性。