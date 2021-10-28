蔡英文願與習近平坐下來談 立委：必須建立在對等地位

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪說，她沒放棄促進兩岸關係的可能性，也願意在中國大陸國家主席習近平同意下，雙邊坐下來談。時代力量立委陳椒華表示，中國不僅止於軍事方面威脅台灣，在經濟、外交等各方面都在干預與滲透，「蔡總統和習近平對談一事，我要提醒蔡總統必須是建立在對等地位外，更應一併處理中國入侵滲透的問題」。

陳椒華也說，面對中國無理挑起爭端、叫囂要武力統一，時力支持台灣應發展自我防衛，同時加強與盟友的合作關係以及良好關係。

民眾黨立委張其祿表示，兩岸有非常深的經濟、社會關聯性，蔡總統身為我國領導人，必須要對兩岸關係有很好的處理方式，不可能永遠採取對抗，即使將對岸視為惡鄰，也要有效打交道，若蔡總統的態度能使兩岸關係朝向正向發展，樂觀其成。