施明德夫妻爆調查局臥底 謝長廷：真實性「非常存疑」

駐日代表謝長廷表示，民進黨前主席施明德夫妻爆料調查局臥底或特務的事情，其真實性他非常存疑，也要求更多證據。

立委黃國書日前坦承曾任線民並宣布退民進黨後，線民案持續延燒，民進黨內互相猜忌、指控，施明德指創黨主席江鵬堅為調查局人員，也質疑謝長廷等美麗島律師為調查局特務。

謝長廷之前已回應施明德的質疑，今天又在臉書發文指出，施明德的太太陳嘉君10月21日在臉書說：「高明輝（調查局前副局長）告訴我，謝長廷是特務，不止對我說，在法庭也這樣説」，謝長廷隨即反駁這是含血噴人，並要求陳嘉君公布筆錄給大家看；時間經過兩天了，還沒有看到她提出來，大概還在找資料。

謝長廷接著表示，其實自己找到了，這件事已經在法院經過多年審理、對質而釐清了；謝長廷並在臉書附上截圖，即高明輝在法院的證詞：

法官問：「被告謝長廷是否為調查局所謂線民名單的人？」證人高明輝：「被告謝長廷和調查局的關係我現在還弄不清楚，我當時是台北處的處長，當時有個同事叫謝育男，是黨政組，是負責跑市議會，謝育男有和被告謝長廷聯絡，這個我知道，但是我沒有看過謝長廷參加工作的任何證件或資料。」

謝長廷在臉書寫道，「根本沒有說我是特務或線民的文字。」

謝長廷說明，謝育男在法庭清楚說明他和謝長廷是因其岳父自然關係在議會認識，談得來，常聯絡，「並非佈建之線民，沒有填表或造冊，沒有化名或代號」；謝長廷說，自己只是他們要「爭取的對象」，監控對象或爭取對象都算有工作關係。

謝長廷表示，高明輝在其他案件的說法也一樣強調「工作關係」和「謝育男聯繫」，並沒有提到特務或線民，所以他才要求公布筆錄給大家看。

謝長廷說，這件民事訴訟他是被告，他勝訴，已經確定多年了；從他這件被草率指控的體驗推論，施明德夫妻爆料故江鵬堅或是其他美麗島律師是調查局卧底或特務的事情，其真實性他當然非常存疑，也要求更多的證據。