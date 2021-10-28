【重磅快評】邱國正成了蔡政府的「老實樹」？

蔡總統接受美國有線電視新聞網CNN訪問時，首度證實美軍有派員駐台。由於「外國駐軍」是中共宣稱武力解決台灣問題的狀況之一，因此備受矚目。在今天立院的外交國防委員會，國防部長邱國正明確表示，美軍來台屬於「交流」，不是進駐。國民黨立委陳以信追問，是否以前馬政府也有？即使幕僚一旁提醒「不一樣」，邱國正仍說，雙方軍事合作一直都有。

「抗中保台」一直是當今政府的主旋律，但在立委陳柏惟遭罷免後，精於社會輿論掌控的蔡政府，為了避免形勢進一步惡化，又新推出一波小高潮。就在「台灣總統證實美軍駐台」攻占媒體標題時，邱國正卻沒有跟著搧風助勢：近年華府與北京對抗增溫，美軍來台進行合作層級也升高，可說是公開秘密。國防部官員提醒「不一樣」，的確符合事實，但邱國正顯然寧讓話題儘速降溫。現場綠營立委恐怕難免跳腳：這把火還沒烘托到好處，就提前被給澆了一盆冷水。

但從另一角度看，正如拜登總統受訪提到「會保衛台灣」，白宮與國務院立刻重申一中政策未變；甚或川普政府末期言行乖張，美軍參謀首長聯席會議主席致電解放軍，表示無意開戰；邱國正對於美軍來台的發言，也可說是同樣的降溫效果，避免局面過度被解讀。北京固然必定開罵，但也會曉得台灣又打擦邊球，並非真想魚死網破。

如果從綠營基本教義派觀點解讀，邱國正與退輔會主委馮世寬兩位「軍系部長」的近日言行，實在不乏扯後腿之舉。除了今天戳破「美軍駐台」的美夢，此次陳柏惟被罷免，邱國正先前不願配合「台語質詢秀」，也開了「反3Q」浪潮的第一槍。更別說對於軍營或榮家的蔣公銅像，邱馮二人也始終不讓步，儼然是和轉型正義的基本政策唱反調。

軍方在意識形態領域，不配合政治時髦，在綠營當中自然會有不少異聲。日前綠營立委提案修法，要讓軍校校長符合教育人員任用條例，未來可由前政務官出任。從參與聯署的名單，多為走意識形態路線的立委，若說他（她）們想的不是推動軍中文化革命，不啻自欺欺人。只「可惜」層峰不領情，還是寧可站在軍方那邊，迫使立委只好撤案，還得自稱先前思慮欠周。

這當然是蔡總統或國安高層幕僚知道，自己陣營同志搖旗吶喊的功力一流，但面對中共強大軍事威脅，真正站在第一線，維持國家主權與台海安全的，還是政治色彩「不夠自己人」、但對國家忠誠不因政黨輪替而變的軍方。甚至於運用這些軍系「客卿」，不涉及黨內權力版圖的消長，對於任期漸入尾聲的蔡總統，更可以提前避免大權旁落。

一方面玩弄抗中保台或轉型正義，同時讓軍方扮演避免冒進的剎車皮，當然符合蔡英文的如意算盤。問題是隨著任期將屆，加上綠營面對四大公投與九合一選舉的焦慮，2024年之後還要在第一線走跳的政治人物，心中算盤撥出的數字，恐怕就和總統不一樣。隨著接班之爭逐步白熱化，蔡對綠營的控制不免會逐步削弱。屆時軍方在綠色執政意識形態中，是否仍能夠保持目前的「光榮孤立」？恐怕還得走著瞧。