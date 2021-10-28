朱立倫喊重啟核四 侯友宜：有核安才有核電
國民黨主席朱立倫喊出要重啟核四，新北市長侯友宜表示，「沒有辦法解決核廢料，就沒有資格來用核電」，有核安才有核電，面對未來的公投他尊重，但期待用積極面對的態度，中央地方一起來解決核廢料問題，這才是當務之急。
侯友宜表示，新北市當時有三座核電廠，民眾最關心核廢料，他在新北市11年一直跟中央協調，能夠解決核廢料移到其他的地方，不要變成一個終極的處置場，但11年來沒有人願意面對、解決，既然沒有辦法解決核廢料，就沒有資格來用核電，尤其核能的安全也是新北市最關心的，有核安才有核電，面對未來的公投他尊重，但期待用積極面對的態度，中央地方一起來解決核廢料問題，這才是當務之急。
針對核廢料不要放在新北市，侯友宜說，核廢料是中央政府要勇於承擔，不可以逃避的責任，不然一年拖一年，到最後受傷害的永遠是新北市、是當地擁有核電廠的民眾，今天要使用核電，一定要先想到未來的問題，一定要可以克服跟解決，所以他更期待中央先把這個問題釐清楚，然後去面對解決核廢料，才是有為的政府。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言