朱立倫喊重啟核四 侯友宜：有核安才有核電

國民黨主席朱立倫喊出要重啟核四，新北市長侯友宜表示，「沒有辦法解決核廢料，就沒有資格來用核電」，有核安才有核電，面對未來的公投他尊重，但期待用積極面對的態度，中央地方一起來解決核廢料問題，這才是當務之急。

侯友宜表示，新北市當時有三座核電廠，民眾最關心核廢料，他在新北市11年一直跟中央協調，能夠解決核廢料移到其他的地方，不要變成一個終極的處置場，但11年來沒有人願意面對、解決，既然沒有辦法解決核廢料，就沒有資格來用核電，尤其核能的安全也是新北市最關心的，有核安才有核電，面對未來的公投他尊重，但期待用積極面對的態度，中央地方一起來解決核廢料問題，這才是當務之急。

針對核廢料不要放在新北市，侯友宜說，核廢料是中央政府要勇於承擔，不可以逃避的責任，不然一年拖一年，到最後受傷害的永遠是新北市、是當地擁有核電廠的民眾，今天要使用核電，一定要先想到未來的問題，一定要可以克服跟解決，所以他更期待中央先把這個問題釐清楚，然後去面對解決核廢料，才是有為的政府。

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