CNN專訪前談話 蔡英文：台灣將堅定抵禦中國軍事威脅

蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。在正式專訪問答前，蔡英文針對台灣近日所面臨之複雜區域情勢表示，台灣的故事是堅韌不屈的奮鬥史，台灣將堅定抵禦中國的軍事威脅，且世界不能缺少台灣這股良善力量。

蔡英文表示，今年的國慶講話已告訴台灣人民，台灣正面臨區域的複雜情勢，以及空前的挑戰，台灣的故事是堅韌不屈的奮鬥史，面對近來中國人民解放軍的軍事活動，外界不禁要問，為什麼台灣人民可以保持冷靜，一切如常？這並不是台灣人對日益加劇的軍事活動無感，事實上，台灣冷靜但也警覺，因為自第二次世界大戰結束後七十多年以來，台灣人歷經的政治或其他方面的挑戰和危機從沒少過。

蔡英文細數，1958年中國企圖軍事入侵金門的823砲戰、1970年代退出聯合國和外交斷交潮、長達38年的戒嚴時期、1996年的台海飛彈危機，以及1997年的亞洲金融風暴，台灣也度過了2003年的SARS，並控制住這次COVID-19的疫情。

蔡英文指出，台灣克服了一次次的挑戰，在此同時從貧窮走到繁榮，從威權走到民主。台灣的歷史說明了，只要意志堅定，相信自己，一定會找到屬於自己的生存興盛之道。這就是台灣的「韌性」。

蔡英文說，雖然面對中國不斷增強的威脅，台灣的經濟仍以相當驚人的速度持續成長，獲國際機構評比為全球最具競爭力的經濟體之一，有強大的高科技產業、高素質且全球化的勞動力，以及開放、透明、健全的市場，「我們已經向世界證明，我們不但挺過來了，還是全球經濟和供應鏈不可或缺的夥伴」。

蔡英文表示，台灣想要成為世界的積極參與者和助力；當然，台灣的持續生存和繁榮需要全世界的支持，民主和自由是台灣的生活方式，也是和世界連結、交友之道。

蔡英文指出，台灣每天面對中國在台海及區域的軍事擴張，中國從未放棄對台的軍事企圖。蔡強調，「台灣不會屈服於壓力，也不會冒進」。但是，如果民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。

蔡英文說，將持續強化自我防衛能力，並提升不對稱戰力，台灣也準備好和區域行為者合作，確保區域和平穩定與繁榮發展；然而，更大的挑戰是，境外勢力利用諸如錯假訊息、滲透等手段，分裂台灣社會，這是台灣每天所面臨的重大挑戰，當外部勢力企圖用台灣的民主制度來傷害台灣的民主生活方式時，台灣人民已變得更有意識、也更有能力應對這樣的侵擾行徑，「我們願意和遭受此類侵擾的國家分享經驗，我要說的是，這樣的挑戰不會很快就結束，只要中國的企圖心還在，挑戰就永無盡頭」。

蔡英文表示，當威權政權展現擴張的企圖，民主國家應該合作，捍衛共同的價值，而台灣就站在全球民主社群的最前線，台灣也是全球供應鏈安全、可靠的合作夥伴，是值得信賴的國際貿易夥伴，在開始致力維護共同利益、捍衛共同價值之際，台灣就處在關鍵的位置上，「我相信，世界不能缺少台灣這股良善力量」。