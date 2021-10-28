台塑六輕16座燃煤機組未納減煤轉型 二監委將徹查
監察委員紀惠容、葉大華今天表示，據民眾陳情，台灣電力公司向台塑六輕離島工業區16座燃煤汽電共生廠，大量收購其生產之餘電，但經濟部未將其納入減煤轉型，恐有損民眾健康，為瞭解實情，已申請自動調查。
二位監委表示，環境基本法第21條規定，各級政府應積極採二氧化碳排放抑制措施，防止溫室效應。又溫室氣體減量及管理法第5條規定，政府相關法律與政策之規劃，應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略。
二位監委指出，雲林「人均用煤量」高居全國各縣市之首，台塑16座燃煤汽電共生機組，並未進行減煤；而雲林縣政府先前制定「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」，卻遭行政院環境保護署函告無效。該自治條例遭函告無效之原因為何？是否導致雲林縣政府缺乏要求業者減煤之法律依據？相關主管機關之作為，是否違反前述法律之規定？均有深入調查之必要。
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