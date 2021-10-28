台塑六輕16座燃煤機組未納減煤轉型 二監委將徹查

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，首度證實美軍駐台協訓的訊息。而她這次接受國際媒體採訪所透露的內容，一方面是要持續強化各國對台灣在區域情勢戰略位置的認知，一方面是讓美軍在台演扮演的角色，能更符合美中台的平衡關係。...

2021-10-28 14:29