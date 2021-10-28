快訊

疫苗加開截止11萬人預約成功！剩7萬劑 這族群被擋門外

台海安全不能靠「藍波」 蔡政府大內宣後別忘加強國軍訓練

台塑六輕16座燃煤機組未納減煤轉型 二監委將徹查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台塑六輕16座燃煤機組未納減煤轉型，二位監委將徹查。本報系資料照
台塑六輕16座燃煤機組未納減煤轉型，二位監委將徹查。本報系資料照

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，據民眾陳情，台灣電力公司向台塑六輕離島工業區16座燃煤汽電共生廠，大量收購其生產之餘電，但經濟部未將其納入減煤轉型，恐有損民眾健康，為瞭解實情，已申請自動調查。

二位監委表示，環境基本法第21條規定，各級政府應積極採二氧化碳排放抑制措施，防止溫室效應。又溫室氣體減量及管理法第5條規定，政府相關法律與政策之規劃，應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略。

二位監委指出，雲林「人均用煤量」高居全國各縣市之首，台塑16座燃煤汽電共生機組，並未進行減煤；而雲林縣政府先前制定「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」，卻遭行政院環境保護署函告無效。該自治條例遭函告無效之原因為何？是否導致雲林縣政府缺乏要求業者減煤之法律依據？相關主管機關之作為，是否違反前述法律之規定？均有深入調查之必要。

雲林 行政院 碳排放

延伸閱讀

上海數位化轉型 十四五全面推進

面板雙虎轉型 攻車用、工控商機

大陸海上風電機組 進入13兆瓦時代

虎豹潭體驗營釀6死 監委申請自動調查

相關新聞

介紹台灣影片那麼多 獨獨就美脫口秀成功？范琪斐曝2關鍵：還有別的可賣

美國知名電視脫口秀《Last Week Tonight with John Oliver》，以詼諧的角度剖析台灣的各種風土民情，讓全世界認識台灣，影片一出引發關注，目前已經超過320萬觀看人次。

蔡總統CNN專訪呼籲：願在習近平同意下坐下來談

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪說，她沒放棄促進兩岸關係的可能性，也願意在中國大陸國家主席習近平同意下，雙...

【大學自治管太多／中】不只卡管案？ 學者批重點領域條例「國家跟產業一起干涉」

除了台大校長遴選「卡管案」，過去促轉會進入政大查封國民黨交由政大協助數位化的台灣省黨部文件，教育部因南華大學越南境外專班學生超時打工進行教學品質查核，甚至是「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，也有學者質疑該條例是透過經費、政策誘導著重特定領域，「國家跟產業一起干涉大學自治」。

共軍直升機侵防空識別區 防長：演練突襲空降登陸奪島

空軍日前紀錄到共軍米17直升機、武直10機各一架次編隊進入我西南防空識別區，國防部長邱國正肯定，共軍此舉與演練突襲空降與...

CNN專訪前談話 蔡英文：台灣將堅定抵禦中國軍事威脅

蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。在正式專訪問答前，蔡英文針對台灣近日所面臨之複雜區域情勢表示，台灣的...

蔡總統CNN專訪證實美軍在台 回歸「協訓」基調符合美方「戰略模糊」？

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，首度證實美軍駐台協訓的訊息。而她這次接受國際媒體採訪所透露的內容，一方面是要持續強化各國對台灣在區域情勢戰略位置的認知，一方面是讓美軍在台演扮演的角色，能更符合美中台的平衡關係。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。