民進黨重啟公投宣講首站落腳桃園 綠委曝關鍵意義

四大公投案將於12月18日投票，民進黨將重啟全國超過百場的公投說明會，第一站將落腳桃園市，並由蔡英文總統親自上陣。桃園市民進黨立委鄭運鵬今也點出首站在桃園的兩項重要意義，並指出五月本來就要開啟的百場座談會第一場就是選在桃園，這次延期舉行首場仍在桃園，「可以見得桃園的重要性」。

鄭運鵬指出，選在桃園有兩個重要意義：第一，桃園是民進黨在北台灣縣市中人口最多的執政縣市。第二，桃園更是台灣工業、半導體科技重鎮，全台上市上櫃公司有一半以上皆在桃園設廠。

他也表示，這次公投議題與桃園息息相關，由桃園市長鄭文燦與中央共同領軍向市民說明「四個不同意，台灣更有力」，對於政府推動能源轉型並兼顧穩定供電與環境永續經營的相關規劃與立場，讓在地企業、市民與政府直接面對面座談並給予信心。

對於民進黨原要在中央大學舉辦首場公投說明會，卻被國民黨前立委陳學聖質疑政治進入校園，民進黨立委趙天麟表示，只要不違反選罷法、公投法相關規定，學校本來就是促進公民教育很重要的一環，學校不該自絕於公共事務之外，只要不違背相關法令，學校提供進行合法公投宣講活動，實在是最好的公民教育。

民進黨今早則發布新聞稿表示，10月30日首場公投說明會因詢問報名者眾，桃園場次原場地僅能容納500人，將另覓戶外空曠場地。